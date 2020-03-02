Dünya çapında fenomene dönüşen League of Legends oyununun arkasındaki stüdyo olan Riot Games, daha önce Project A olarak bilinen ilk FPS taktik oyunu Valorant’ı duyurdu. Büyük beklenti yaratan oyun, 2020 yazında piyasaya çıkacak.

Amerikalı video oyun stüdyosu Riot Games, ikonik yapımı League of Legends’ın 10’uncu yılı şerefine "Project A" kod adlı bir FPS oyunu geliştirdiğini duyurmuştu. Test sürecinde oyunculardan geçer not alan, hatta bazıları tarafından son dönemde geliştirilen en iyi birinci şahıs nişancı oyunu olarak gösterilen Project A, üzerindeki sır perdesini nihayet kaldırdı.

İlk FPS oyununun ismini Valorant olarak açıklayan Riot Games, gerçek dünyadan olan ve ‘ajanlar’ olarak bilinen bir karakter kadrosuna sahip. Oyuna dair ilk ekran görüntülerini dün kaleme aldığımız haberde sizlerle paylaşmıştık. Hem Counter Strike hem de Overwatch’tan etkilendiği izlenimini yaratan Valorant, zamanla yeni karakterler, yeni haritalar ve yeni modlar kazanacak.

Ekran görüntüleri, oyunun grafik kalitesinin o kadar etkileyici olmadığını gösteriyordu ancak Valorant’ın hala geliştirilme aşamasında olan bir yapım olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla hem hikaye hem de grafik anlamında pek çok değişikliğin yapılabileceğini belirtelim.

Riot Games'in yapımcılarından Anna Donlon, Valorant’ın birinci şahıs nişancı oyununlarında gördüğümüz temel özellikleri koruyacağını ancak oyunculara daha fazla yaratıcılığa izin veren bir taktik ateş etme deneyimi sunacağını söylüyor. Oyunda strateji oluşturmanın çok önemli olacağına vurgu yapan Donlon, 24 maç sonunda en başarılı olan takımın oyunu kazanacağını belirtiyor.

Hilelere karşı özel bir koruma sistemine sahip olacağı belirtilen Valorant, her oyuncunun eşit şartlarda mücadele etmesi için hileleri gerçek zamanlı olarak tespit edecek ve önleyecek. Riot Games’in ilk taktik FPS oyunu Valorant, 2020 yazında piyasaya çıkacak.

Valorant PC sistem gereksinimleri

Önerilen sistem gereksinimleri - 60 fps

İşlemci: Intel i3-4150

Grafik işlemcisi: Geforce GT730

Maksimum sistem gereksinimleri - 144 + fps

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz

Grafik işlemcisi: GTX 1050 Ti

Minimum sistem gereksinimleri - 30 fps

İşlemci: Intel i3-370M

Grafik işlemcisi: Intel HD 3000

PC donanım önerileri: