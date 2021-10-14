James Costa'nın 5 dakika boyunca ünlü oyuncu Robin Williams'ı canlandırdığı deneme videosu sosyal medyada viral oldu. Kısa bir süre içerisinde 1,8 milyon izlenmeye ulaşan video, Robin Williams'ın hayatını anlatacak bir filmin geleceği iddialarını güçlendirirken bir yandan da James Costa'nın bu iş için biçilmiş kaftan olduğunu gösterdi.

Kariyeri boyunca bir Oscar, iki Emmy ve altı Altın Küre dahil onlarca ödüle layık görülen Robin Williams'ın ne kadar iyi bir insan ve oyuncu olduğundan bahsetmemize gerek yok sanırım. 2014 yılında hayata veda eden ünlü komedyen, ardında unutulmayacak onlarca sahne bıraktı.

Williams hakkında bir filmin çekilip çekilmeyeceği bilinmiyordu, ancak internete düşen deneme videoları, Robin Williams'ın hayatını anlatan bir filmin geleceği iddialarını güçlendirdi. Bu deneme videoları arasında James Costa'nın yaptığı 5 dakikalık deneme ise dünden beri interneti kasıp kavuruyor.

Robin screen test adı verilen deneme videosu:

Kısa bir süre içerisinde 1,8 milyon izlenmeyi aşan videonun ardından, Robin Williams hayranları o kadar heyecanlandı ki Costa'nın çektiği bu videonun devamının gelmesine ve eğer bir film yapılacaksa bu filmde kesinlikle Costa'nın oynamasına dair çağrıda bulundular.

Robin Screen Test olarak isimlendirilen deneme videosu, Robin Williams'ın en sevilen dizilerinden Mork & Mindy'de geçiyor. 5 dakika gibi kısa bir sürede birden fazla duygu değişimi yaşayan James Costa'nın bu sahnelerini ise Jake Lewis yönetmiş.