Oyunlarda karşımıza çıkan NPC’ler (non-player characters) arasında derin izler bırakan ve hafızalarımıza kazınan 10 NPC karakter sizinle!

Oyunlar; sadece oynanış biçimleriyle değil, sundukları dünyalar ve içindeki karakterlerle de hafızalarımıza kazınıyor. Bazı ana karakterler kadar, hatta bazen onlardan bile daha etkileyici olan NPC’ler; hikâyeleri, replikleri ve benzersiz kişilikleriyle unutulmaz hâle geliyor.

İşte kimi zaman bir düşman, kimi zaman bir dost, bazen de sadece varlıklarıyla oyunun ruhunu derinleştiren bu karakterlerden 10 tanesi!

1. Kanlı Baron - The Witcher 3: Wild Hunt

Velen’in savaşla harap olmuş topraklarında karşılaştığımız Kanlı Baron, Witcher 3’ün en çarpıcı yan hikâyelerinden birine sahip. Geçmişte işlediği hataları ve pişmanlıklarıyla boğuşan bu karakter, bize sadece bir düşman ya da dost olmaktan öte, trajik bir insan hikâyesi sunuyor.

2. Minecraft Köylüleri

Minecraft dünyasında karşılaşabileceğimiz en ilginç NPC’lerden biri olan köylüler, kendilerine özgü "hmm" sesleriyle hafızalara kazındı. Ticaret sistemleri, meslekleri ve garip ama sevimli tavırlarıyla oyuna renk katıyorlar.

3. Handsome Jack - Borderlands 2

Video oyun dünyasının en karizmatik ve eğlenceli kötü karakterlerinden biri olan Handsome Jack, zekice hazırlanmış diyalogları ve acımasız mizahıyla aklımızda yer etti. Her ne kadar bir despot olsa da kendine has üslubu sayesinde birçok oyuncu tarafından sevildi ve unutulmazlar arasına girdi.

4. Kuro - Ori and the Blind Forest

Ori’nin dünyasında karanlık bir tehdidi temsil eden Kuro, başlangıçta saf bir düşman gibi görünse de hikâyenin ilerleyen bölümlerinde trajik geçmişiyle yüreklere dokunuyor…

5. Mercedes Cortez - GTA: Vice City

Mercedes Cortez, GTA: Vice City'de Kolombiyalı General Juan Cortez’in cesur ve özgür ruhlu kızı. Lüks yaşam tarzına düşkün, eğlenceyi seven ve Vice City’nin gece hayatında sıkça görülen bir karakter kendisi.

6. Dogmeat – Fallout Serisi

Fallout serisinin sadık köpeği Dogmeat, oyuncuların en sevdiği yol arkadaşlarından biri. Tehlikeli bir dünyada güvenilir bir dost olan Dogmeat hem savaşlarda yardımcı oluyor hem de duygusal bir bağ kuruyor.

7. GLaDOS – Portal Serisi

GLaDOS, Portal serisinin ana antagonisti (ana karakteri engellemekle yükümlü kişi). Sarkastik ve manipülatif kişiliğiyle bizi güldürmesinin yanı sıra zorluyor. Yapay zekâ kavramına getirdiği benzersiz yorumla unutulmaz bir karakter…

8. The Merchant – Resident Evil 4

Resident Evil 4'teki Tüccar, oyunun en ilginç yan karakterlerinden biri. Korkutucu atmosferde ilerlerken aniden ortaya çıkıyor ve ünlü "What are you buying?" (Ne alıyorsun?) repliğiyle silah ile ekipman sunuyor. Karakter hakkında çok az şey bilinmesine rağmen gizemi, onu unutulmaz yapıyor.

9. Lydia – The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim'deki Lydia, oyuncuların ilk karşılaştığı yoldaşlardan biri. Sadakati ve savaş yetenekleriyle tanınan Lydia, aynı zamanda "I'm sworn to carry your burdens." (Yüklerinizi taşımaya yeminliyim.) repliğiyle akıllarımızda kaldı.

10. Wheatley – Portal 2

Wheatley, Portal 2'de oyuncunun yol arkadaşı olan bir yapay zekâ küresi. Komik ve sakar kişiliğiyle oyuna renk katıyor.

Sizin aklınıza kazınan başka NPC karakter varsa yorumlara yazın!

