Bugünkü içeriğimizde Özge Özberk'in yer aldığı en iyi dizi ve filmleri IMDb puanlarına göre listeliyoruz. İçeriğimizi okuduğunuz zaman Türk televizyon ve sinemasında şüphesiz önemli bir role sahip olan Özberk'in pek çok farklı kategoriden yapımda yer aldığını fark edeceksiniz.

Eminiz ki çoğumuz onu G.O.R.A filminde canlandırdığı Ceku karakteri ile tanıdık. Ama yalnızca G.O.R.A ile kalmayıp, bu zamana kadar vizyona giren çoğu popüler yapımda rol alan Özge Özberk'in, bu zamana kadar oynadığı rolleri okuduğunuzda şaşıracağınızı düşünüyoruz. Zamanın popüler dizilerinden bir tanesi olan Bizimkiler dizisinde bile uzun süre boyunca rol alan Özge Özberk, kariyeri boyunca çok iyi projelerde rol almış oyunculardan bir tanesi.

Özge Özberk, dizi hayatında gösterdiği başarısını elbette sinema perdelerinden de mahrum bırakmamış. Hatta birçoğumuz onu başarılı sinema projelerinden tanıdık. Dilerseniz Özge Özberk’in rol aldığı en iyi dizi ve filmler listemize geçmeden kendisini kısaca hatırlayalım.

Özge Özberk aslında kimdir, kaç Yaşında? Kariyerinin ilk basamakları:

Usta oyuncu Özge Özberk,13 Ağustos 1976 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerinin başlangıcı olarak sayılan Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde bir süre eğitim görmüştür. Burada eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi şiir tiyatrosu klübünde yönetmenlik yapmıştır. Öğrenimini başarıyla tamamlayan Özberk'in adım adım yükseleceği kariyerinin ilk dizisi olan "Bizimkiler" dizisinde "Zeynep" karakterine hayat vermiştir. Tiyatro oyunlarına ara vermeyen Özberk, Beşiktaş Kültür Merkezi ekibiyle de bir çok oyunda birlikte görev almıştır. Kariyerini hız kesmeden ileriye taşıyan usta oyuncu şu anda Kanal D'de yayınlanan "Dilek Taşı" filminde rol almaktadır ve 47 yaşındadır.

Özge Özberk’in en iyi dizi ve filmleri:

Çemberimde Gül Oya

Bizimkiler

Babam ve Oğlum

G.O.R.A

A.R.O.G

Arif V 216

Mavi Gözlü Dev

Do Not Disturb

Genç Yurdanur: Çemberimde Gül Oya

Yıl: 2004

2004 Tür: Dram- Tarih - Gerilim

Dram- Tarih - Gerilim Yönetmen: Çağan Irmak

Çağan Irmak Oyuncular: Özge Özberk - Mehmet Ali Nuroğlu- Selda Alkor

Özge Özberk - Mehmet Ali Nuroğlu- Selda Alkor IMDb: 8.6

Dizinin hikâyesi, siyasi görüşü olmayan Yurdanur’un olaylar esnasında en yakın arkadaşını kaza kurşunu ile kaybetmesiyle başlar. Bu süreçte Yurdanurun yanında olan tek kişi Mehmet Eroğlu olur ve böylelikle büyük bir aşk başlar. Mehmet, örgüt üyesi solcu bir gençtir fakat Yurdanur'un anne ve babası, Mehmet’in aksine sağ görüşlü oldukları için bu aşk yolunda ortaya çıkan ilk engeldir. Diziyi izlerken bugünlerde böyle ilişkiler kaldı mı diyebilirsiniz zaten dizinin konusu da imkansızlıklara rağmen Yurdanur ve Mehmet'in yaşam çabaları da diyebiliriz.

İlk Türk televizyon dizilerinden: Bizimkiler

Yıl: 1989

1989 Tür: Komedi - Aile

Komedi - Aile Yönetmen: Yalçın Yelence

Yalçın Yelence Oyuncular: Ercan Yazgan - Cezmi Baskın - Zihni Göktay

Ercan Yazgan - Cezmi Baskın - Zihni Göktay IMDb: 8.3

Aynı apartmanda yaşamakta olan birbirinden farklı yedi ailenin günlük yaşantısı, birbirleri ile ilişkilerini konu alınmıştır. Türk televizyon tarihinin ilk ve en uzun süren dizilerinden birisidir diyebiliriz. Dizi 1989 yılından 2002 yılına kadar sürmüş, 15 sezon ve 458 bölüm yayınlanmıştır. Bu komedi dizisinde apartmanın beceriksiz ve aynı zamanda titiz yöneticisi Sabri Bey ve kapıcı Cafer başrol karakterlerdir. Ancak bu iki ana karakterin dışındaki diğer tüm karakterlerin detaylı şekilde aile yapılarının ve davranışlarının oluşturulması, dizinin izleyicilerni kendilerini sanki gerçekten bu apartmanın sakinlerinden biri olarak görmesine olanak sağlıyor. Peki siz Bizimkiler'i hiç duydunuz mu ya da izlediniz mi?

Eski sevgili ile buluşma: Babam ve Oğlum

Yıl: 2005

2005 Tür: Drama - Aile

Drama - Aile Yönetmen: Çağan Irmak

Çağan Irmak Oyuncular: Çetin Tekindor - Hümeyra Akbay -Fikret Kuşkan

Çetin Tekindor - Hümeyra Akbay -Fikret Kuşkan IMDb: 8.2

Hikâye, Sadık’ın üniversite okumak için çiftlikten ayrılmasıyla başlar. Babası ziraat mühendisi olmasını istemesine rağmen Sadık gazetecilik okumayı tercih eder. Sadık’ın üniversitede politik olaylara girdiğini de duyan babası oğlunu evlatlıktan reddeder. Politik sebepler, Sadık’ın başına gelenler ve aile yaşamındaki zorlukları konu alan film dönemin en iyi dram filmleri arasına girmiştir. Peki siz Sadık olsaydınız kendi istediğiniz bölümü mü yoksa babanızın istediği bölümü mü okurdunuz?

''Ceku hazırsan çıkalım balım'': G.O.R.A

Yıl: 2004

2004 Tür: Komedi - Macera - Bilimkurgu

Komedi - Macera - Bilimkurgu Yönetmen: Cem Yılmaz

Cem Yılmaz Oyuncular: Cem Yılmaz - Özge Özberk - Ozan Güven

Cem Yılmaz - Özge Özberk - Ozan Güven IMDb: 8.0

Çıkalı tam 19 sene olmuş ancak yılların eskitemediği bir yapım: Cem Yılmaz’ın izlerken kahkahalarınızı tutamayacağınız ''Bir uzay filmi'' G.O.R.A. Çok fazla anlatmaya gerek yok belki ama film, halıcılıkla uğraşan Arif'in dükkanına gelen uzaylılar tarafından G.O.R.A adlı gezegene kaçırmasıyla başlıyor ve ana karakterimizin yaşadığı maceralara değiniyor.

''Ama bu ok zehirli atmayın bunu'': A.R.O.G

Yıl: 2008

2008 Tür: Komedi - Macera - Bilimkurgu

Komedi - Macera - Bilimkurgu Yönetmen: Cem Yılmaz

Cem Yılmaz Oyuncular: Cem Yılmaz - Özge Özberk - Zafer Alagöz

Cem Yılmaz - Özge Özberk - Zafer Alagöz IMDb: 7.3

G.O.R.A filminin devamı niteliğinde olan A.R.O.G, Komutan Logar’ın, Arifi 1 milyon yıl geriye göndererek sevdiği kadından ayırması ile başlar. Bu filmde ise Arif'in taş devrindeki insanlar ile yaşadığı komik maceraları ve kendi zamanına dönmek için verdiği çabayı eminiz gülerek izleyeceksiniz.

Vatan Uğruna: 120

Yıl: 2018

2018 Tür: Dram- Tarih- Savaş

Dram- Tarih- Savaş Yönetmen: Özhan Eren

Özhan Eren Oyuncular: Özge Özberk - Cansel Elçin - Burak Sergen

Özge Özberk - Cansel Elçin - Burak Sergen IMDb: 7.2

Birinci Dünya Savaşı zamanında sınırdaki birliklerimizin cephanesi tükenir ve Osmanlı ordusu cephanesiz kalır. Çaresiz kalan ordu, Van’dan yardım ister fakat bütün erkekler savaşa gittiği için sadece çocuk ve kadınlar vardır. Gönüllü olarak Sarıkamış'a cephane taşıyan 120 çocuğun dram dolu yolculuğunu izlerken eminiz sizlerin de gözlerinizden yaşlar süzülecek.

Efsane serinin son filmi: Arif V 216

Yıl: 2018

2018 Tür: Komedi - Müzik - Bilimkurgu

Komedi - Müzik - Bilimkurgu Yönetmen: Cem Yılmaz

Cem Yılmaz Oyuncular: Cem Yılmaz - Özkan Uğur - Ozan Güven

Cem Yılmaz - Özkan Uğur - Ozan Güven IMDb: 7.0

Film Arif karakterinin çok sevdiği arkadaşı olan Robot 216’nın dünyaya gelip insan gibi yaşamak istemesini konu alır. 216’nın robot olduğunun anlaşılması uzun sürmeyecektir ve ikiliyi bekleyen pek çok macera vardır.

''Minnacık bir kadın sevdi'': Mavi Gözlü Dev

Yıl: 2007

2007 Tür: Biyografi - Dram

Biyografi - Dram Yönetmen: Metin Belgin

Metin Belgin Oyuncular: Yetkin Dikinciler - Dolunay Soysert - Özge Özberk

Yetkin Dikinciler - Dolunay Soysert - Özge Özberk IMDb: 6.6

Türk şiirinin ustalarından olan, Mavi Gözlü Dev olarak anılan, adına kitaplar yazılan büyük yazar Nazım Hikmet’in 1941’den sonra hapishanede geçirdiği süreçte yaşadıklarını, hapisteyken elde ettiği ünü ve tabii ki Piraye’ye olan aşkı ele alınmaktadır. Aynı zamanda bu film Nazım Hikmet adına dünyada çekilen ilk film olma özelliğini taşımaktadır. Edebiyat seviyorsanız kesinlikle izlemenizi tavsiye ederiz.

Başka bir evrende, en güzel hâlinle: Do Not Disturb

Yıl: 2023

2023 Tür: Komedi - Dram

Komedi - Dram Yönetmen: Cem Yılmaz

Cem Yılmaz Oyuncular: Cem Yılmaz - Ahsen Eroğlu - Celal Kadri Kınoğlu

Cem Yılmaz - Ahsen Eroğlu - Celal Kadri Kınoğlu IMDb: 6.3

G.O.R.A, A.R.O.G ile Arif ve 216 üçlemesinin ardından Arif ve Ceku bu defa bambaşka bir evrende yeniden bir araya geliyor. Do Not Disturb, Cem Yılmaz'ın canlandırdığı filmin başrolü 'Ayzek' lakaplı Metin’in hikâyesini anlatıyor. Geçimini vapurlarda garsonluk yaparak kazanan biriyken pandemi döneminde işsiz kalan ve evde geçirdiği süreç boyunca psikolojik zorluklar da yaşayan Ayzek, sosyal medyada gördüğü ‘kişisel gelişim fenomeninin’ tavsiyelerini dinleyerek toparlanmaya çalışır. Bu süreçte bir otelde işe giren Ayzek’in başına gelmeyen kalmaz. Özge Özberk'in 'Saniye' karakterini canlandırdığı film, günümüze dair göndermeleriyle de dikkat çekiyor.

Bugün Özge Özberk’in rol aldığı en iyi film ve dizileri derledik. Peki siz Özge Özberk'in rol aldığı dizi veya filmlerden hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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