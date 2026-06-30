Pahalı Otomobil Markaları, "Ucuz" Markalara Göre Neden Çok Daha Fazla Model Sunuyor?

Pahalı otomobil markaları, ucuz markalara göre neden çok daha fazla model sunuyor? Satış adedinden kâr marjına, üretim maliyetinden müşteri beklentilerine kadar bu farkın arkasındaki stratejiyi basit örneklerle açıklıyoruz.

Pahalı otomobil markaları, ucuz otomobil markalarına kıyasla çok daha fazla model seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. İlk bakışta bunun tam tersi olması gerektiğini düşünebilirsiniz ancak otomobil dünyasında model sayısını satış adedi değil, markanın para kazanma biçimi belirliyor.

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Şöyle bir düşünün: Yollarda her gün gördüğümüz uygun fiyatlı markaların çoğu birkaç ana modelle milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Ama yanına daha pahalı markaları koyduğumuzda sedan, SUV, coupe, cabrio, elektrikli, hibrit ve performans versiyonlarıyla dolu koca bir katalog görüyoruz. Peki neden?

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Ucuz markalar herkese hitap etmek, pahalı markalar herkesi ayrı hissettirmek istiyor

Ucuz otomobil markalarının temel hedefi oldukça net: Daha fazla kişiye, daha ulaşılabilir fiyatla otomobil satmak. Bunun için de az yakan, bakımı kolay, geniş, dayanıklı ve fiyatı rekabetçi modeller geliştirmeleri gerekiyor. Yani bu markalarda mesele, her zevke ayrı otomobil çıkarmak değil.

Tam tersine, mümkün olduğunca az modelle mümkün olduğunca çok ihtiyacı karşılamak gerekiyor. Çünkü her yeni model; yeni tasarım, yeni test süreci, yeni üretim planı, yeni yedek parça ve yeni pazarlama bütçesi demek. Tüm bunlar da otomobilin fiyatını doğrudan yukarı çekiyor.

Pahalı markalar ise küçük farkları bile yeni modele çevirebiliyor

Pahalı otomobil markaları tarafında durum biraz daha farklı. Bu markaların müşterileri yalnızca “beni A noktasından B noktasına götürsün” diye otomobil almıyor. Daha sportif görünüm, daha sessiz kabin, daha güçlü motor, daha özel tasarım ya da daha prestijli bir rozet için ekstra ödeme yapılabiliyor.

İşte bu yüzden pahalı markalar, küçük zevk farklarını bile ayrı bir modele dönüştürebiliyor. Büyük SUV isteyen ayrı, aynı SUV’un daha sportif görünen coupe versiyonunu isteyen ayrı, performans versiyonunu isteyen ayrı müşteri oluyor. Marka da bu taleplerin her birine ayrı fiyat etiketi koyabiliyor.

Çok satan markaların az model sunması aslında bilinçli bir tercih

Burada FIAT ve BMW gibi markaları örnek olarak düşünebiliriz. Bir tarafta geniş kitlelere ulaşmak için birkaç güçlü model ailesine yaslanan marka var. Diğer tarafta ise daha az kişiye, daha yüksek fiyatla ve daha fazla seçenekle otomobil satan marka bulunuyor.

Örneğin Fiat, tek bir Egea ailesi ile dizel, benzili, hibrit, hatchback, crossover, sedan, stationwagon model sunuyor. BMW tarafındaysa klasik SUV mi istiyorsun? X3 var. Biraz sporift mi olsun? X4 var. Daha cüsseli mi olsun? X7 var. Performanslı bir şeyler mi istiyorsun? Hepsinin M versiyonları var. Elektrikli mi istiyorsun? İ versiyonları var.

Yani çok satan bir markanın az model sunması başarısızlık değil, strateji. Aynı model uzun yıllar boyunca küçük güncellemelerle satıldığında üretim daha verimli hâle geliyor. Parçalar ortak kullanılıyor, üretim bandı daha iyi optimize ediliyor ve maliyetler kontrol altında tutulabiliyor.

Pahalı otomobil markaları daha fazla model sunarak ne kazanıyor?

Pahalı otomobil markaları için geniş model gamı, sadece “çok seçenek sunalım” fikrinden ibaret değil. Bu sayede marka hem daha fazla müşteri tipine ulaşabiliyor hem de her müşteriyi daha özel bir araca yönlendirebiliyor. Özellikle performans, elektrikli ve lüks donanım paketleri kârı artırıyor.

Bir modelin standart versiyonu başka, spor paketi başka, elektrikli versiyonu başka, en güçlü motorlu seçeneği bambaşka bir müşteri grubuna seslenebiliyor. Ucuz markalarda bu kadar çeşitlilik maliyeti artırıp fiyat avantajını bozarken, pahalı markalarda bu çeşitlilik gelire dönüşebiliyor.

Türkiye’de bu farkı daha net görüyoruz

Türkiye gibi otomobil fiyatlarının kur ve vergilerden ciddi şekilde etkilendiği pazarlarda ucuz markalar daha da seçici davranmak zorunda kalıyor. Coupe, cabrio ya da station wagon gibi gövde tipleri çok geniş kitlelere hitap etmediği için birçok marka bu modelleri ülkemize getirmiyor bile.

Pahalı markalarda ise durum daha farklı. Zaten yüksek bütçeli bir müşteri kitlesine hitap edildiği için niş modellerin pazara sunulması daha mantıklı olabiliyor. Bu yüzden bazı pahalı markaların kataloglarında, uygun fiyatlı markalarda hiç görmediğimiz kadar fazla gövde ve motor seçeneği yer alıyor.

Kısacası biri ihtiyaç satıyor, diğeri seçenek

Ucuz otomobil markaları, herkesin alabileceği ve uzun süre kullanabileceği otomobiller üretmeye çalışıyor. Bu nedenle ürün gamlarını sade tutmaları onlar için büyük avantaj. Daha az model, daha düşük maliyet ve daha rekabetçi fiyat anlamına geliyor. Yani az seçenek burada bilinçli bir karar.

Pahalı otomobil markaları ise ulaşım ihtiyacının üzerine konfor, prestij, performans ve kişiselleştirme ekliyor. Bu yüzden daha fazla model sunmaları şaşırtıcı değil. Basitçe söylemek gerekirse ucuz markalar herkese uyacak tişört satarken, pahalı markalar kişiye özel takım elbise dikiyor.