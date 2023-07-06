Ödeme hizmeti sağlayıcısı Papara, İspanya'da yaptığı satın alımla birlikte 1 milyar dolar üzerinde değere ulaşarak 'unicorn' unvanına kavuştu.

Son yıllarda küresel girişim ekosisteminde büyük bir rol oynamayı başaran Türk girişimler, bugün yeni bir başarı duyurusuna daha kavuştu. Ödeme hizmeti kuruluşu Papara, Türkiye’nin yedinci unicorn şirketi oldu.

Papara’nın unicorn unvanını elde etmesi, İspanya merkezli Rebellion’ı satın almasıyla gerçekleşti. Şirketin değeri, bu satın alımla birlikte 1 milyar dolar seviyesini aştı.

Papara, artık İspanya’da da hizmet verecek:

Papara, Rebellion satın alımıyla birlikte İspanya’da da hizmet vermek üzere hazırlıklarını tamamladı. Rebellion, artık Papara Spain adını taşıyacak ve İspanyol müşterilere hizmet sunacak.

“Uluslararası büyüme stratejimiz için mükemmel bir temel”

Papara Kurucusu Ahmed Karslı, paylaştığı açıklamada Papara’nın “herkes için finansal kapsayıcılık” ilkesi üzerine kurulduğunu paylaştı. Son satın alımın da bu ilkenin gerçeğe dönüşmesine sağlayacağını destekleyeceğini ifade etti. Karslı’nın açıklaması şu şekildeydi:

“Papara, herkes için finansal kapsayıcılık ilkesi üzerine kuruldu ve bu anlaşma, bunun daha da fazla insan için gerçek olmasını sağlamamıza izin verecek. 2023, iddialı uluslararası büyüme stratejimizi uygulamaya başladığımız yıl ve Rebellion'ın küresel erişimimizi genişletmek için mükemmel bir temel olduğuna eminiz.

İşletme ve ekip, başta rakipsiz yerel pazar bilgisi, sınıfının en iyisi ürünleri ve en önemlisi, hedefleri bizimkilerle uyumlu hale getirmesi gibi çeşitli nedenlerle bizim için öne çıktı. Yetenekli ekipleriyle çalışmayı ve Rebellion'un yerel pazar başarısını geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Unicorn unvanına sahip Türk şirket ve girişimler: