Son yıllarda küresel girişim ekosisteminde büyük bir rol oynamayı başaran Türk girişimler, bugün yeni bir başarı duyurusuna daha kavuştu. Ödeme hizmeti kuruluşu Papara, Türkiye’nin yedinci unicorn şirketi oldu.
Papara’nın unicorn unvanını elde etmesi, İspanya merkezli Rebellion’ı satın almasıyla gerçekleşti. Şirketin değeri, bu satın alımla birlikte 1 milyar dolar seviyesini aştı.
Papara, artık İspanya’da da hizmet verecek:
Papara, Rebellion satın alımıyla birlikte İspanya’da da hizmet vermek üzere hazırlıklarını tamamladı. Rebellion, artık Papara Spain adını taşıyacak ve İspanyol müşterilere hizmet sunacak.
“Uluslararası büyüme stratejimiz için mükemmel bir temel”
Papara Kurucusu Ahmed Karslı, paylaştığı açıklamada Papara’nın “herkes için finansal kapsayıcılık” ilkesi üzerine kurulduğunu paylaştı. Son satın alımın da bu ilkenin gerçeğe dönüşmesine sağlayacağını destekleyeceğini ifade etti. Karslı’nın açıklaması şu şekildeydi:
Unicorn unvanına sahip Türk şirket ve girişimler:
- Peak Games - Mobil oyun geliştiricisi, Türkiye’nin ilk unicorn şirketi.
- Getir - Hızlı teslimat platformu.
- Dream Games - Mobil oyun geliştiricisi.
- Hepsiburada - E-ticaret platformu.
- Trendyol - E-ticaret platformu
- Insider - Yapay zekâ destekli pazarlama hizmeti sağlayıcısı.
- Papara - Ödeme hizmetler.