Paribu'da işlem yapan bir yatırımcı, 50 milyon adet Ripple transferi gerçekleştirdi. Kime ait olduğu bilinmeyen cüzdanlar arası transfer, kripto para piyasasında büyük ilgi gördü.

2017-2018 yılları Bitcoin boğa sezonunun en popüler altcoinlerden bir tanesi olan ancak şu sıralar bir dava nedeniyle yatırımcısını üzmeye devam eden Ripple (XRP), bugün çok ilginç bir konunun öznesi oldu. Türkiye'deki kripto para borsalarından Paribu'da işlem yapan bir yatırımcı, tam 50 milyon adet Ripple'ı sahibi bilinmeyen bir cüzdana transfer etti. Saat 15:00 sularında gerçekleşen transfer, kripto para camiasında gündem yarattı. Zira işlem anında transfer edilen Ripple'ın piyasa değeri, 23 milyon doların üzerindeydi.

Yaşanan olay, kripto para camiası için çok önemli bir mesele. Çünkü bu tür devasa büyüklükteki işlem yapan kişiler, kripto para piyasalarında "whale" yani balina olarak isimlendiriliyorlar. Balinalar, sahip oldukları kripto para biriminin piyasaya değeri üzerinde doğrudan etki yapabildikleri için de bu tür işlemler, özellikle de o kripto para biriminin yatırımcısını etkileyebiliyor. Ancak bu işlem şimdilik, Ripple'ın değerinde olumlu ya da olumsuz bir etki yapmamış durumda.

İşte 50 milyon adet Ripple'ın transfer edildiğini gösteren delil

Yaşanan olay, ülkemizdeki kripto para yatırımcıları tarafından da gündem haline geldi. İnsanlar şu an için, bir yatırımcının Paribu'yu kullanarak 50 milyon adet Ripple alıp, bunun bilinmeyen bir cüzdana aktarıldığını düşünüyorlar. Ancak işlem detayları, bunun alımdan ziyade transfer olduğunu gösteriyor. Yani bu yatırımcı, hesabında zaten var olan Ripple'ı başka bir cüzdana taşımış gibi görünüyor. Ayrıca, bu denli büyük bir alımın Ripple fiyatını doğrudan etkilemesi gerekirken grafiklere baktığımızda, böylesi bir değişimin olmadığını görüyoruz.

Bu devasa büyüklükteki Ripple transferini kimin ve ne amaçla yaptığı bilinmiyor. Ancak bu balinanın bir yerde ortaya çıkıp, Ripple fiyatlarıyla oynama ihtimali bulunuyor. Şayet Ripple tutan bir yatırımcıysanız, fiyatları şu sıralar yakından takip etmeniz yararınıza olabilir...