Kendi deyimiyle "internet ekipler amiri" olan gazeteci M. Serdar Kuzuloğlu, Paribu desteğiyle bir video serisini YouTube kanalında paylaştı. Bu seride Kuzuloğlu, kripto paralarla ilgili kavramları açıkladı.

Özellikle geçtiğimiz yılın sonlarında büyük çıkış yakalayan kripto paralar ülkemizde büyük ilgi görüyor. Pek çok kişi için kripto paralar önemli bir yatırım aracı konumunda bulunuyor. Yine de bu durum herkesin kripto uzmanı olduğu anlamına gelmiyor. Kavramları merak eden, bu alana yeni yeni giren pek çok kişi var.

Ülkemizin önde gelen teknoloji gazetecilerinden Mehmet Serdar Kuzuloğlu, Paribu ile işbirliğine giderek bir YouTube serisi çekti. Bu seride ünlü gazeteci kripto para piyasasında sık kullanılan terimleri ve temel kavramları açıkladı.

Twitter'dan duyurdu

Kuzuloğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Her gün biraz daha fazla kişinin ilgi odağına giren kripto para ekosisteminin temel kavramlarını içeren bir video sözlük hazırladım. @ParibuCom'un Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Aslında 1990'lardan bu yana teknoloji alanında yazılar yazan, çalışmalar yürüten ve yayınlar yapan Kuzuloğlu, teknolojik girişimlere oldukça yakın bir isim. Kendine has üslubuyla da dikkat çeken Kuzuloğlu, Paribu için çektiği seride kripto paraların temel kavramlarını da oldukça basit şekilde ancak yine kendi üslubuyla açıklıyor.

Kuzuloğlu'nun hazırladığı seride en temel kavramlarla başlanırken seri ilerledikçe diğer kavramlar da açıklanıyor. Bu açıklamaların uzunluğu 2 dakikayı aşmıyor. Yani bir kavramın ne olduğunu öğretse de o konuda detaylı çalışma yapmayı kişilerin kendilerine bırakıyor.

Kripto paralara ilgi büyük

Türkiye, kripto paralara en büyük ilgi gösteren ülkelerden biri konumunda bulunuyor. Avrupa'nın zirvesinde yer alan ülkemiz, dünyada da 4. sırada yer alıyor. Türkiye'de 3 milyon kişinin kripto paralara yöneldiği biliniyor.

Kripto paralara ek olarak spor kulüplerinin de kendi hayran tokenlarını çıkarmaya başladıkları biliniyor. Her ne kadar son dönemde vergi tartışmalarından olumsuz etkileniyor olsa da Türkiye'de bu pazarın büyümeye devam edeceği öngörülüyor.