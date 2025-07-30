Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve birçok ülkede tsunami uyarısı bulundu. Peki Kamçatka'nın da içinde yer aldığı, çok sık büyük depremlerin gerçekleştiği Pasifik Ateş Çemberi nedir?

Bugün modern dünya tarihinin en büyük depremlerinden birine uyandık. Rusya’nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası’nda 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rus yetkililer, Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusunda 20 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde yakındaki yerleşim yerlerindeki depremde binaların büyük zarar görmediğini belirtirken herhangi bir ciddi yaralanma ve ölüm gerçekleşmediğini, küçük yaralanmalar olduğunu aktardı. 7.0 büyüklüğüne kadar çıkan artçıların da yaşandığı bildirildi.

Depremin ardından Japonya ve ABD’nin batı kıyısında ve Hawaii gibi adalarda tsunami uyarısı verildi, tahliyeler başladı ve insanların yüksek yerlere çıkması önerildi. Tsunami dalgalarının 4 metreye kadar çıkabileceği de gelen bilgiler arasında. Kamçatka’daki deprem, “Pasifik Ateş Çemberi” ismi verilen ve depremlerin yoğun olduğu bölgede gerçekleşti. Peki nedir bu Pasifik Ateş Çemberi? Gelin bilmeniz gerekenlere bakalım.

Kamçatka’yı da içinde bulunduran Pasifik Ateş Çemberi nedir?

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran 8.8 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği Kamçatka, dünya üzerindeki en aktif sismik kuşaklardan biri olan Pasifik Ateş Çemberi’nde yer alıyor. Bu bölge, Pasifik Okyanusu’nu çevreleyen ve dünyanın en aktif teknotik bölgelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Depremin ardından gündeme oturan Pasifik Ateş Çemberi, toplamda yaklaşık 40 bin km uzunluğunda ve 500 km civarında genişliğinde olan kemer gibi bölgeyi içeriyor. Dünya üzerindeki depremlerin %90’ı ve aktif volkanların %75 civarı bu bölgede karşımıza çıkıyor. Ateş çemberi denmesinin en önemli nedenlerinden biri de aktif volkanları barındırması. Çok fazla deprem meydana gelmesinin nedeni ise Dünya’nın en aktif levha sınırları üzerinde yer alması.

Pasifik Ateş Çemberi’nde yer alan ülkeler hangileri?

Rusya (depremin meydana geldiği Kamçata Yarımadası gibi yerler)

Japonya

Endonezya

Filipinler

Papua Yeni Gine

Yeni Zelanda

Peru

ABD

Kanada

Şili

Pasifik Ateş Çemberi, yukarıda gördüğünüz ülkelerin belli bölgelerini içerebiliyor. Bu yüzden de o bölgelerde her yıl sık sık sismik aktiviteler yaşandıığını görüyoruz. Çoğu kıtadan bölgeyi içerdiğini söylemek mümkün.

Pasifik Ateş Çemberi’nde neden daha büyük depremler oluşur?

Bu bölgede büyük depremlerin meydana gelmesinin başlıca nedeni levha tektoniğidir. Pasifik levhası, çevresindeki diğer levhalarla sürekli olarak çarpışır, hareket eder. Bu sırada da büyük enerji birikimi meydana gelir ve tıpkı Kamçata Yarımadası’nda bugün gördüğümüz 8.8 gibi büyük depremler meydana gelebilir. Yerleşim yerlerine uzak olduğunda çok büyük yıkımlar gerçekleşmeyebilir ancak tsunami gibi korkunç sonuçlara yol açabilecek durumlar oluşabilir.

Pasifik Ateş Çemberi’nde yaşanan bazı büyük depremler

2025 Rusya Kamçatka Depremi – 8.8

2011 Japonya Depremi – 9.0

2004 Endonezya Depremi – 9.1

1960 Şili Depremi – 9.5

Pasifik Ateş Çemberi’nde tarih boyunca çok büyük depremler meydana geldi. Son yıllarda yaşananlardan bazılarını yukarıdan görebilirsiniz. Tarihin en büyük depremi olarak nitelendirilen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 9.5 büyüklüğündeki Şili depremi de bu bölgede gerçekleşmişti.

Türkiye Pasifik Ateş Çemberi’nde mi?

Hayır. Pasifik Ateş Çemberi, başta da söylediğimiz gibi Pasifik Okyanusu’nu çevreleyen bölgede yer alıyor ve Türkiye’yi içermiyor. Depremlerin sık yaşandığı Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan bir ülke.

Tsunami büyük risk taşıyor

Kamçatka depremi, öyle büyük yıkımlara ve can kaybına neden olmadı ancak şu anda dünyanın birçok yerinde alarm verilmiş durumda. Bunun nedeni ise tsunami. Özellikle okyanus tabanında meydana gelen depremler, büyük dalgalara sahip tsunamilere neden olabiliyor. Zaten yetkililer de şu anda 4 metre uzunluğa çıkan dalgalarla karşılaşabileceğimiz uyarısında bulundu. Umarız gerekli önlemler hızlıca alınır ve tsunami nedeniyle korkutucu sonuçlarla karşılaşmayız.