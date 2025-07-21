Depremler, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın hayatını etkileyen doğal afetlerin başında geliyor. Teknoloji şirketleri ise bu risklere karşı yeni çözümler geliştirmeye devam ediyor. Google’ın Android cihazlara entegre ettiği deprem uyarı sistemi ise kullanıcıları sarsıntı başlamadan önce bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Google’ın Android işletim sistemine entegre ettiği deprem uyarı sistemi büyümeye devam ediyor. 2020 yılında kullanıma sunulan bu sistem, artık dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya depremden önce uyarı gönderebiliyor. Google’ın paylaştığı son verilere göre, sistem bugüne kadar tam 790 milyon uyarı göndermiş durumda.

Google’ın Android Deprem Uyarı Sistemi aslında doğrudan telefonlarda yer alan ivmeölçer sensörünü kullanıyor. Yani cihazınızda algılanan sarsıntılar anında Google’ın sunucularına gönderiliyor. Ardından farklı kullanıcıların verileriyle karşılaştırılan bu bilgiler sayesinde deprem olup olmadığı tespit ediliyor. Eğer gerçekten bir deprem yaşanıyorsa, sistem o bölgedeki kullanıcılara iki farklı türde uyarı gönderiyor: Şiddetli sarsıntılarda “Harekete Geç”, hafif sarsıntılarda ise “Dikkat Et” bildirimi ile kullanıcılar bilgilendiriliyor.

Filipinler ve Nepal’de milyonlara ulaştı

Google’ın aktardığı bilgilere göre, şu ana kadar sistem sayesinde 2 binden fazla deprem tespit edildi ve 790 milyonun üzerinde uyarı gönderildi. Filipinler ve Nepal’de yaşanan depremlerde milyonlarca kullanıcıya deprem öncesinde uyarı yapıldığı belirtiliyor.

Google, 6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen büyük depremleri ise sistem için önemli bir sınav olarak görüyor. Şirketin açıklamasına göre, ilk deprem sırasında sistemin tepki süresi beklenenden yavaş oldu. Ancak aynı gün yaşanan ikinci büyük depremde sistem daha hızlı çalışarak milyonlarca kullanıcıya çok daha kısa sürede uyarı gönderdiğini paylaştı.

Google, erken uyarı sisteminin şu anda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 98 ülkede aktif olarak kullanıldığını açıkladı. Şirket, özellikle Türkiye’de yaşanan depremlerden elde ettiği verilerle sistemi daha da geliştirmeyi planladığını paylaştı.