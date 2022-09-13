GT-A International, 2013'te hayatını kaybeden Paul Walker'ın Hızlı ve Öfkeli'de kullandığı Nissan Skyline GT-R R34'ün hem fiziksel hem de dijital olarak satışa çıkarılacağını duyurdu.

ABD’li aktör Paul Walker, 30 Kasım 2013 tarihinde Kaliforniya’da bir arkadaşıyla geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti. 40 yaşında bizlere veda eden ünlü oyuncu, özellikle aksiyon ve araba tutkunlarının sevdiği film serisi Hızlı ve Öfkeli ile tanınıyordu. Gerçek hayatta da tam bir otomobil meraklısı olan Walker, filmlerde birçok efsane araç ile karşımıza çıkmıştı.

Şimdi ise ünlü aktörün kullandığı ikonik bir otomobilin satışa çıkarılacağı duyuruldu. En çok dikkat çeken kısım ise ünlü oyuncu ile akıllara kazınan arabanın hem gerçek hayatta hem de dijital olarak satılacağıydı.

Nissan Skyline GT-R34

GT-A International tarafından yapılan açıklamalarda, Paul Walker’ın Hızlı ve Öfkeli serisinde kullandığı mavi renkteki Nissan Skyline GT-R R34’ün fiziksel ve dijital olarak satışa çıkacağı ifade edildi. Efsanevi otomobilin, serinin dördüncü filmi için özel olarak üretildiği belirtilirken, Paul Walker’ın aracın dizaynında da yer aldığı aktarıldı.

Walker’ın favorisi olan bu otomobilin bir dizi diğer orijinal dijital ürün ile birlikte açık artırmaya çıkarılacağı söylenirken, satışta özel koleksiyonların ve hayranlar için hazırlanmış ürünlerin de yer alacağı aktarıldı. Ayrıca R34’ün, on binlerce fotoğraf ve lazer taramaları içeren ayrıntılı bir süreç ile 3D modelinin oluşturulduğu aktarıldı. Dijital olarak satılacak bu modelin, iç mekânın en ince detayından otomobilin motoruna kadar birçok ayrıntıya yer verdiği de gelen açıklamalar arasında yer aldı.

Özel olarak üretilen otomobil, ‘eşsiz’ olarak nitelendiriliyor. R34’te özel yapım iç mekan, Walker’ın film çekimlerine uygun olarak oturabilmesi için ayarlanmış bir koltuk, özel ekranlar gibi birçok dikkat çekici özellik bulunuyor.