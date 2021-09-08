PCR Testleri Semptom Olmasına Rağmen Negatif Çıkabiliyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, salgının gidişatı ve aşılama çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan, yaygın bazı koronavirüs semptomlarının görüldüğü durumlarda PCR testinin negatif çıkabildiğini ve tedbirlerin uygulanması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgınında son günlerde artan vaka ve ölüm sayıları ile yeniden tedirginlikler artmaya başladı. Aşılama çalışmaları devam ederken genel duruma yönelik önemli açıklamalar, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özkan'dan geldi.

Salgının devam ettiğini ve tam aşılı olmayanların hastalıktan tam olarak korunmadığını vurgulayan Özkan 'Aşılamada hızlı gitmeye çalışıyoruz; ama dünyada da Türkiye’de de halen çaba göstermemiz gerekiyor. Tüm dünya nüfusunun yüzde 27’si 2 doz aşılanmış durumda. Türkiye’ye baktığınızda tüm nüfusun yaklaşık yüzde 44’ü 2 doz aşılanmış durumda. Bunu özellikle bastıra bastıra söylüyorum; çünkü tek doz aşı ya da tam aşılı olmadığınız zaman hastalıktan korunma düzeyimiz düşük oluyor. Hastalığa yakalanma riskimiz, hastaneye yatma ve ölüm riskimiz artıyor” ifadelerini kullandı.

Tam aşılılarda risk çok daha az:

Özellikle yeni varyantların etkisiyle birlikte 'tam aşılı' kavramı son dönemlerde hayatımıza giren yeni bir kavram oldu. Açıklamasında bu konuya da değinen Özkan, ''Ne demek tam aşılı? Ya 2 doz Sinovac ve arkasından 3’üncü doz Sinovac veya Biontech olmamız gerekiyor veya Biontech ile başladıysak da 2 doz Biontech aşımızı olmuş olmamız gerekiyor. Biz buna ‘tam aşılı’ diyoruz. Bu kişiler hastalığa karşı korunuyor, hastaneye yatma, ölüm riski az oluyor'' şeklinde konuştu.

Toplumsal genel korunma için aşılama miktarının daha da artması gerektiğini ifade eden Özkan ''Toplumda hep ‘Aşılanıyoruz; ama neden hastalık ve ölümler var’ diye bir soru var; çünkü biz hep şunu söylüyoruz. Toplumda bu hastalığı yenmemiz için aşılanmamız ve tüm toplumda yüzde 75-80’lere ulaşmamız gerekiyor. Yüzde 85 koruyan bir aşıda, tüm toplumun tamamını aşılarsanız geriye kalan yüzde 15’i hastalığa karşı yine açık olacaktır. Dolayısıyla biz toplumca ne kadar az kişiyi aşılarsak o kadar halen daha korunmayan bir grup olacak'' ifadelerini kullandı.

Sürü bağışıklığı ile ilgili bilimsel kanıt yok:

Salgının başlangıcından itibaren dönem dönem gündeme gelen sürü bağışıklığı ile ilgili de konuşan Özkan durumu ''Bu salgını aşmamız için ‘Herkes geçirsin de sürü bağışıklığı ile bu salgını aşalım’ diye bilimsel bir kanıt yok artık yani sürü bağışıklığı yapamıyoruz. Kapanma önlemlerini de başlangıçta çok uyguladık ama kapanmanın da şöyle bir etkisi var. Bir süre vakalar, ölümler görünmüyor, sağlık personelimizin iş yükü azalıyor ve arkasından tekrar açılma ile kurallara uyulmayınca tekrar salgın bir pike gidiyor. Bu salgını aşmamız için bireysel korunma önlemlerini önemsemeliyiz. ‘Aşı olduk’ diye de önlemleri bırakmamalıyız. Aşı olsak da virüsü alabiliyoruz, taşıyabiliyoruz, kendimiz hasta oluyoruz ama aşılıysak hastalığı hafif geçiriyoruz, hastaneye yatma ve ölüm riskimiz düşük oluyor'' sözleriyle özetledi.

PCR testi negatif çıksa da COVID-19 olabiliriz:

Özellikle burun akıntısı, ateş, boğaz ağrısı gibi koronavirüsü andıran semptomlar olsa da zaman zaman PCR testlerinde negatif çıkabildiğini ifade eden Özkan, “Bu PCR negatifliği bize COVID-19 olmadığımızı göstermiyor. COVID-19 olabiliriz, mevsim itibarıyla başka virüslere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu da olmuş olabiliriz. PCR testi sonucumuz negatif; ama semptomlarımız varsa bir şekilde bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyoruz. Yine kurallarımız aynı. Maske, hijyen, mesafe kuralına uymamız gerekiyor. ‘PCR negatifim, hasta değilmişim, gayet rahat dolaşabilirim’ diye düşünmememiz gerekiyor. Başkalarına hem COVID-19 olma hem de diğer virüsleri bulaştırmama açısından kurallara uymalıyız. Ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı semptomlarımız olduğunda PCR’ımız negatifse bile evdekilerden de biraz uzak durup, odamızda kalıp, maskesiz karşı karşıya kalmama gibi önlemler mutlaka almalıyız” sözleriyle duruma dikkat çekti.