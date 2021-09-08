CHP Sağlık Birimi tarafından hazırlanan araştırma, COVID-19 tehlikesinin her geçen gün ne kadar ciddileştiğini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Eylül’ün ilk 6 günündeki ölümler, temmuz ayı toplamını geçti.

Özellikle yaz başında Turizm sektörünün canlanması ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte COVID-19’a bağlı ölümlerde artışlar başlamıştı. CHP Sağlık Birimi tarafından yapılan ve Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) da gündeme gelen çalışmaya göreyse durum oldukça vahim.

Yapılan çalışmaya göre COVID-19 vakalarının sayısının eylül ayının ilk 6 gününde neredeyse %300 artarak temmuz ayı toplamını geride bıraktı. Ölüm sayısındaki tabloysa daha iç karartıcıydı.

Ölümlerin bu kadar artmasına endişe uyandırdı:

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından yapılan çalışmada, eylül ayının ilk 6 gününde COVID-19 sebepli ölümlerin sayısının 1.667 olduğu belirtildi. Temmuz ayının tamamında ise bu sayı 1.600 kişiydi.

1 Temmuz’da 5.288 olan günlük vaka sayısının da 6 Eylül’de tamı tamına %296 artarak 20.962’ye ulaştığı açıklandı. Araştırmaya göre Eylül ayının başından beri her 1 saatte ortalama 5 kişinin öldüğü belirtildi. Buna sebep olaraksa yetersiz önlemler ve yetersiz aşılanma ifadeleri öne sürüldü. Raporda “Şu anda hedeflenen toplumsal bağışıklığın çok uzağındayız.” açıklamasına da yer verildi.