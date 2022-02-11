Peaky Blinders bu sene içerisinde final sezonunu yayınlayacak. Final yapmasıyla sevenlerini üzse de yeni oyununun çıkmasıyla sevenlerinin kalbini bir kez daha kazandı.

Sevilen bir oyunu diziye ya da filme uyarlamak hayranlarını oldukça mutlu eden bir durum. Tabii aynı durum sevdiğimiz dizi veya filmin oyuna dönüştürülmesi için de geçerli. Geçtiğimiz aylarda da Netflix, uzun süre gündemden düşmeyen Squid Game dizisini oyuna dönüştürmek istediklerini açıklamıştı. Yaptığı bu açıklamayla da diziyi seven ve izlerken ‘keşke oyunu olsa’ düşüncesinde olan herkesi mutlu etmeyi başardı.

Bu yıl içerisinde yayınlanacak sezonuyla final yapmaya hazırlanan Peaky Blinders ise sevenlerini bir yandan üzerken bir yandan sevindiriyor. Sevilen dizinin Peaky Blinders: The King’s Ransom adlı VR oyunun bu yıl içerisinde çıkması bekleniyor.

Oyuncular dizideki mekanlarda özgürce dolaşabilecek

Dizideki gibi 1920’lerin Birmingham’ın da geçecek olan oyunda dizinin sevilen karakterlerinin yanı sıra daha önce hiç görmediğimiz karakterler de yer alacak. Ancak malesef Thomas Shelby olmayı unutun çünkü oyundaki karakterimiz dizideki herhangi bir karakter olmayacak. İdamdan kaçan bir karakteri yönlendireceğimiz oyunda tabii ki kaçmak için bizim Tommy’den yardım etmesini isteyeceğiz. Bizi suç dünyasının derinliklerine indirecek olan oyun, aynı zamanda dizide gördüğümüz The Garrison Pub, Charlie’s Yard ve Shelby’s Betting Shop gibi mekanlarda da özgürce dolaşmamıza izin verecek.

Oyunun VR olarak çıkması bizlere her ne kadar daha çok ‘dizinin içindeymiş’ gibi hissettirecek olsa da birçoğumuzun VR gözlüğü alması gerekecek gibi. Oyunun fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı henüz kesinleşmedi. Yine de Peaky Blinders final yapmasıyla üzdüğü sevenlerini biraz da olsa sevindirmeyi başarmış gibi görünüyor.

Peaky Blinders: The King’s Ransom’dan ilk fragman: