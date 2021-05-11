Sevilen İngiliz gangster dizisi Peaky Blinders, şüphesiz dizinin başrolü olan Cillian Murphy’nin de katkılarıyla kendine dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. Heyecanlı bir sezon finalinin ardından 6. sezon ne zaman gelecek merakı ise bitmek bilmiyor. Peaky Blinders yeni sezon hakkında tüm merak edilenleri anlattık.

2013 yılında İngiliz BBC Two kanalında yayınlanmaya başlayan gangster dizisi Peaky Blinders, Netflix gibi dijital platformlar üzerinden de yayınlanmasıyla birlikte kendine dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesi kazandı. Böyle bir hayranlığın oluşmasında dizinin başrolü Cillian Murphy’nin büyük etkisi olduğunu söylemek gerekiyor. 5. sezon finali sonrası diziden uzun zamandır haber alamıyorduk.

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman geliyor, yeni sezonun hikayesi ne olacak, kimleri göreceğiz gibi sorular sormaktan hayranların dilinde tüy bitti. Haklılar, çünkü pandemi nedeniyle tüm diziler gibi Peaky Blinders çekimleri de ertelenip duruyor. Ancak merak etmeyin yeni sezon kesin olarak geliyor. 6. sezon çıkış tarihi, oyuncuları, hikayesi, fragman tarihi ve dizinin geleceği hakkında bugüne kadar açıklanmış tüm detaylara yakından bakalım.

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman geliyor?

Bu sorunun yanıtı için dizinin yönetmenlerinden Anthony Byrne'nin Digital Spy'a verdiği röportaja bakalım. Byrne, ‘Normal şartlar altında 2020’nin son aylarında çekime başlar, 2021’in ilk aylarında yeni sezonu yayınlardık. Ancak pandemi nedeniyle her şeyi bir yıl ertelemek zorunda kaldık.’ diyor.

Şöyle ufak bir hesaplama yapalım; bu röportajdan sonra çekimlerin başladığını biliyoruz, çekimler ortalama 6 ay sürüyor, post prodüksiyon aşamasını da birkaç ay olarak düşünürsek Peaky Blinders yeni sezonu 2022 yılının ilk aylarında izleyebiliriz. Elbette, hesaba katılmayan daha binlerce farklı değişken olduğunu göz önünde bulundurursak bu en iyi tahmin.

6. sezon, final sezonu olacak:

Dizinin senaristi Steven Knight, daha önce verdiği bir röportajda 7. sezonu da yapacaklarını söylemişti ancak belki de çekimlerin ertelenmesi gibi olumsuz durumlar nedeniyle bu plan rafa kaldırıldı ve artık kesin olarak biliyoruz ki 6. sezon, Peaky Blinders final sezonu olacak. Bu nedenle 6. sezonun ilk ve son bölümlerinin normal bölüm sürelerinden daha uzun olabileceği de söyleniyor.

Hikayenin beklenenden çok daha farklı ilerleyeceğini söyleyen Knight, dizi final yapsa da hikayenin sona ermeyeceğini ve bu nedenle ilerleyen yıllarda Peaky Blinders yan hikayeleri izleyebileceğimizi söylüyor. Hatta yapılan çalışmalardan birinin İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen bir hikaye olduğu da söylentiler arasında.

Elbette, ilerleyen yıllarda izleme şansımız olan yan hikayenin anlatıldığı dizi ya da filmde bildiğimiz oyuncularla karşılaşma ihtimalimiz oldukça düşük. Çünkü yan hikayeler, ana hikayenin geçmişinde ya da geleceğinde geçer ve bu nedenle en fazla bildiğimiz karakterlerin adlarını duyarız. Yine de bugün izlediğimiz karakterler hakkında daha fazla bilgi edinme şansımızın olması bile heyecan verici.

Peaky Blinders 6. sezonda kimleri göreceğiz?

Dizinin ana karakterleri olan Tommy Shelby, Arthur Shelby, Michael Gray ve Ada Thorne’ü aynı oyuncuların hayat vermesi ile yeni sezonda da izleyeceğiz. Nisan 2021 tarihinde hayatını kaybeden oyuncu Helen McCrory’nin canlandırdığı Polly Gray karakteri dizide devam ediyor ancak nasıl bir düzenleme yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yok.

Yeni sezonda kesin olarak göreceğimiz Lizzie Shelby, Finn Shelby, Johnny Dogs, Isaiah ve Illy Grade gibi karakterlerin yanı sıra Black Mirror dizisi ile tanıdığımız oyuncular Conrad Khan ve Amber Anderson ile Animal Kingdom dizisinde rol alan oyuncu James Frecheville, Peaky Blinders 6. sezonda yeni karakterlere hayat verecekler.

Kalp rahatsızlığı olan bu bölümü okumasın çünkü dizide yer alma ihtimali olan bazı ünlü isimler gerçekten heyecan verici. Dizinin yazarı Steven Knight, verdiği bir röportajda; Samuel L Jackson, Brad Pitt, Snoop Dogg, Julia Roberts ve A$AP Rocky gibi isimlerle görüşüldüğünü ve ana karakter olarak olmasalar da konuk oyuncu olarak dizinin yeni sezonunda karşımıza çıkabileceklerini söyledi.

Peaky Blinder 6. sezon hikayesi ne olacak?

Uyaralım, bu noktadan sonra Peaky Blinders 5. sezon finali hakkında sürpriz bozan bilgiler ile karşılaşacaksınız.

Dizinin yazarı Steven Knight, 6. sezon senaryosunu tamamladıktan sonra yapımcıya verirken ‘İşte bu en iyi sezon.’ dediğini söylüyor. Peaky Blinders 5. sezonu yöneten ve 6. sezonu da yönetmesi beklenen yönetmen Anthony Byrne, Instagram hesabında yeni sezon senaryosunun ilk satırlarını paylaşmıştı. Bu paylaşımda görüyoruz ki 6. sezon ilk bölümün adı Black Day yani Kara Gün olacak.

Yeni sezon, 5. sezonun kaldığı yerden yani Tommy Shelby’nin delirip bir tarlanın ortasında kafasına silah dayadığı andan başlayacak. Yeni sezonda çözülmesi beklenen ilk gizem, İngiliz Faşistler Birliği Başkan Yardımcısı Oswald Mosley’ye yapılan suikastin neden başarısız olduğu ve Tommy Shelby’yi kimin arkadan vurduğu olacak.

Knight, bu ihanetin arkasında herkesin olabileceğiniz ve yeni sezonun lokomotif konusunun bu ihanet olacağını söylüyor. 6. sezonda Gina Gray’in Amerikalı ailesini ve Oswald Mosley’nin çevresindeki insanları daha yakından tanıyacağız. Gerçek hayatta Mosley, ikinci karısı Diana Guinness ile 1936 yılında, Joseph Goebbels'in evinde evlendi. Evet, bildiğimiz Nazi Goebbels. Bunun anlamı, yeni sezonda her an Adolf Hitler ile karşılaşabiliriz.

5 sezondur lanet bir adam olarak izlediğimiz Tommy Shelby, yeni sezonda daha iyi bir adama dönüşebilir. Bunu, eski askerlere yardım eden bir yer kurmasından da anlayabiliriz. 6. sezon ile birlikte Peaky Blinders hikayesi İkinci Dünya Savaşı’na kadar devam edecek. Final sonrası yapılacak yan hikayenin dizisi ya da filmi, tam da dizinin final yaptığı noktadan başlayarak İkinci Dünya Savaşı’nda bu çetenin yaşadıklarını anlatabilir.

Peaky Blinders 6. sezon fragmanı ne zaman gelecek?

Peaky Blinders 6. sezon çekimlerinin başladığını ve işler yolunda giderse 2022 yılının ilk aylarında yeni sezonu izleyebileceğimizi söylemiştik. Şanslıysak 2021 yılı sonunda bir fragman ile karşılaşabiliriz. Dizinin, yapımcının, yazarın ve oyuncuların sosyal medya hesaplarından bazen küçük sürprizlerle karşılaşmak mümkün. Dizinin hayranları, bu hesapları takip edebilirler.

Kendine dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesi kazanan İngiliz gangster dizi Peaky Blinders 6. sezon çıkış tarihi, konusu, oyuncuları, fragman tarihi gibi merak edilen konular hakkındaki tüm bilinenleri anlattık. Yeni sezon epey gecikmiş olsa da yayınlandığı zaman hayranları kalbinden vuracak bir hikaye sunacağı kesin gibi görünüyor.