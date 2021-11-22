Peaky Blinders’ın 6. ve final sezonunun yayınlanacağı tarih belli oldu. Tam gün verilmese de izleyenleri bir nebze rahatlatmayı başaran açıklama, Instagram’dan yayınlanan bir videoyla yapıldı.

İngiliz dram dizisi Peaky Blinders, 2013 yılında ilk bölümüyle izleyenlerle buluşmuştu. En son 5. sezonunu yayınlayan ve her sezonda hayran kitlesini genişleten dizi, 2 seneden uzun süredir izleyenlerinden uzak. Hayranlar büyük bir merak ve sabırsızlıkla 6. sezonun çıkış tarihini beklemekte.

COVID-19 pandemisi nedeniyle çekimleri aksayarak hayranlarını üzen birçok diziden biri olan Peaky Blinders, bu özlemin ne zaman sona ereceğini yakın zamanda duyurdu. Dizinin Instagram’dan ufak bir video paylaşan resmî hesabı, 6. sezonun çıkışına sadece birkaç ay kaldığını müjdeledi.

Peaky Blinders’ın 6. sezon yayın tarihini duyurduğu kısa video:

Videonun yer aldığı videoyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

İzleyenlerde yürüyüş, konuşma ve tavır değişikliği yaratan ve azımsanamayacak bir hayran kitlesi bulunan Peaky Blinders, 5. sezonunun son bölümünü 22 Eylül 2019’da yayınlamıştı. Pandemi şartlarında çekimi yavaşlayan dizinin final sezonunun ise buna rağmen bu sene gelmesi bekleniyordu. Ancak bu yönde bir açıklama gelmedi ve izleyenler, kendilerini uzun bir bekleyişte buldu.

Yakın zamanda dizinin Instagram hesabında paylaşılan bir video, final sezonunun maalesef bu yıl içerisinde gelmeyeceğini duyurmuş oldu. Ancak 2022’nin sonlarında da çıkmayacaktı. Yeni açıklamaya göre Peaky Blinders’ın izleyenlere veda edeceği 6. Sezon, ''2022’nin başlarında'' yayınlanacak. Serinin yeni bölümleri ilk olarak BBC One'da yayınlanacak olan serinin ardından Netflix'e gelmesi bekleniyor.