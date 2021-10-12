Netflix, Squid Game'i Oyuna Dönüştürmek İstediğini Açıkladı

Son günlerin en çok konuşulan dizisi olan Squid Game hakkında bugün Netflix'ten dizinin hayranlarını ve oyuncularını heyecanlandıran bir açıklama geldi. Netflix, Squid Game'i bir video oyununa dönüştürmek istediğini açıkladı.

Netflix’in yeni dizilerinden Squid Game, son günlerde dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Öyle ki ismini ve resmini görmediğimiz bir gün olmuyor. Geçtiğimiz saatlerdeyse Netflix, Squid Game ismini gerçek anlamda akıllara kazıyacak bir harekete girişeceklerini resmen açıkladı. Squid Game, artık bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

Basit oyunları bir ölüm oyununa çeviren Squid Game, halihazırda pek çok Roblox gibi pek çok sandbox yapılı oyunda bir uyarlamaya sahip. Fakat elbette gözler, bu diziyi gerçek yapacak lisanslı bir oyunu gözlüyordu. O haberse bugün Netflix tarafından verildi. Yakında oyun dünyasında aktif rol oynayacak olan Netflix, bu oyunlarından birisinin de Squid Game olacağını belirten bir açıklama yaptı.

Squid Game video oyunu olarak karşımıza gelebilir:

ComicBook tarafından paylaşılan bilgiye göre Netflix, oyun dünyasına atılımlarında yeni ilgi odaklarının Squid Game dizisini bir video oyununa çevirmek olduğunu doğruladı. Squid Game’in oyununun nasıl olabileceği hakkındaysa henüz hiçbir detay paylaşılmadı. Netflix, video oyun özelliğini geçtiğimiz haftalarda test etmeye başlamıştı. Henüz mobil oyunlarla başlayan bu girişim hakkında önümüzdeki günlerde yeni şeyler duyacak gibiyiz.

Squid Game’i şu anda arkadaşlarınızla oynamak isterseniz:

Squid Game, oyuncuların oyunun tüm kaynaklarını kullanarak kendi oyunlarını yaratmalarını sağlayan sandbox türünde bir oyun olan Roblox’ta kısmen oynanabiliyor. Squid Game alternatifi olan bu modda oyuncular, dizideki oyunlara en yakın şekilde tasarlanmış oyunlarda birbirleriyle ölümüne mücadele ediyorlar. Elbette bu oyun modu resmi bir mod değil.