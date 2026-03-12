Tümü Webekno
Perplexity'den OpenClaw'a Rakip: Personal Computer Tanıtıldı!

Perplexity, OpenClaw rakibi hizmeti Personal Computer'ı resmî olarak tanıttı. Bu yeni hizmet, kullanılmayan bir cihazınızı yapay zekâ ajanına dönüştürmenizi sağlayacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ şirketi Perplexity, bilgisayar kullanımını tamamen değiştirebilecek yeni bir sistemi duyurdu. Şirketin tanıttığı Personal Computer adlı uygulama, kullanılmayan bir bilgisayarı sürekli çalışan bir yapay zekâ ajanına dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu sistem, daha önce duyurulan Perplexity Computer konseptinin gelişmiş bir versiyonu. Kullanıcıdan aldığı tek bir komutla araştırma yapabilen, dosyaları düzenleyebilen ve çok adımlı görevleri kendi başına tamamlayabilen bu yapay zekâ ajanı, artık 24 saat çalışan bir Mac mini üzerinden yerel bilgisayarınıza entegre edilebiliyor.

Bilgisayarınız sizin yerinize çalışıyor

Personal Computer, yerel cihazda çalışan bir merkez görevi görüyor. Yapay zekâ ise bulutta çalışmaya devam ediyor. Böylece bilgisayarınız sürekli açık kalırken; dosyalarınıza, uygulamalarınıza ve açık oturumlarınıza erişerek görevleri otomatik şekilde yerine getirebiliyor.

Kullanıcılar sistemi telefon veya başka bir cihazdan uzaktan kontrol edebiliyor. Yani evde duran bir Mac mini, sizin adınıza araştırma yapan ve görevleri tamamlayan bir yapay zekâ asistanına dönüşüyor.

İlk erişim sınırlı olacak

2

Yeni özellik başlangıçta yalnızca Mac cihazlarda kullanılabilecek. Ayrıca erişim ilk etapta sınırlı tutulacak ve bekleme listesi üzerinden dağıtılacak.

Perplexity’nin premium hizmeti olan Max aboneleri, Perplexity Computer’a da öncelikli erişim elde edecek.

