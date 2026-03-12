OpenAI'ın Video Aracı Sora, ChatGPT'ye Dâhil Ediliyor: Sohbet Ederek Video Üretmek Mümkün Olacak!

OpenAI'ın popüler video üretme aracı Sora, çok yakında ChatGPT sohbetleri üzerinden kullanılabilir olacak.

OpenAI’ın yapay zekâ video üretim aracı Sora, iddialara göre yakında doğrudan ChatGPT içine entegre edilecek. Şu anda yalnızca kendi web sitesi veya bağımsız uygulaması üzerinden kullanılan Sora’nın, ChatGPT’ye eklenmesiyle kullanıcılar sohbet üzerinden doğrudan video oluşturabilecek.

Bu hamle, geçen yıl ChatGPT’ye eklenen görsel üretme özelliğine benzer bir adım. Yani kullanıcılar artık tek bir platform üzerinden metin, görsel ve video üretimi yapabilecek.

Tabii bazı riskleri var

Tabii bu gelişme bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Sora’nın ilk kullanıma sunulduğu dönemde kullanıcılar, Martin Luther King Jr. gibi tarihi figürleri içeren gerçekçi fakat “deepfake” videolar üretmişti.

Sora’nın ChatGPT’ye entegre edilmesi, bu tür içeriklerin daha kolay üretilmesine ve yayılmasına yol açabileceği endişesini artırıyor. Ayrıca kullanıcıların yapay zekâ videolarındaki filigranı kaldırmak ve güvenlik önlemlerini aşmak için çeşitli yöntemler denemesi de mümkün. Şimdilik bu endişelerin gerçeğe dönüşüp dönüşmediğini zaman gösterecek.

Peki siz daha önce Sora'yı kullanmış mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.