Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! İlk kez ING'li olanlara fırsat!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI'ın Video Aracı Sora, ChatGPT'ye Dâhil Ediliyor: Sohbet Ederek Video Üretmek Mümkün Olacak!

OpenAI'ın popüler video üretme aracı Sora, çok yakında ChatGPT sohbetleri üzerinden kullanılabilir olacak.

OpenAI'ın Video Aracı Sora, ChatGPT'ye Dâhil Ediliyor: Sohbet Ederek Video Üretmek Mümkün Olacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI’ın yapay zekâ video üretim aracı Sora, iddialara göre yakında doğrudan ChatGPT içine entegre edilecek. Şu anda yalnızca kendi web sitesi veya bağımsız uygulaması üzerinden kullanılan Sora’nın, ChatGPT’ye eklenmesiyle kullanıcılar sohbet üzerinden doğrudan video oluşturabilecek.

Bu hamle, geçen yıl ChatGPT’ye eklenen görsel üretme özelliğine benzer bir adım. Yani kullanıcılar artık tek bir platform üzerinden metin, görsel ve video üretimi yapabilecek.

Tabii bazı riskleri var

2

Tabii bu gelişme bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Sora’nın ilk kullanıma sunulduğu dönemde kullanıcılar, Martin Luther King Jr. gibi tarihi figürleri içeren gerçekçi fakat “deepfake” videolar üretmişti.

Sora’nın ChatGPT’ye entegre edilmesi, bu tür içeriklerin daha kolay üretilmesine ve yayılmasına yol açabileceği endişesini artırıyor. Ayrıca kullanıcıların yapay zekâ videolarındaki filigranı kaldırmak ve güvenlik önlemlerini aşmak için çeşitli yöntemler denemesi de mümkün. Şimdilik bu endişelerin gerçeğe dönüşüp dönüşmediğini zaman gösterecek.

Meta’dan Şaşırtan Savunma: "Yapay Zekâ Eğitimi İçin Korsan Kitap İndirmek Suç Değil" Meta’dan Şaşırtan Savunma: "Yapay Zekâ Eğitimi İçin Korsan Kitap İndirmek Suç Değil"
En Hızlı Büyüyen Yapay Zekâlar Açıklandı (Zirvede Ne ChatGPT Var Ne de Claude) En Hızlı Büyüyen Yapay Zekâlar Açıklandı (Zirvede Ne ChatGPT Var Ne de Claude)

Peki siz daha önce Sora'yı kullanmış mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Epic Games'te Kaçırmamanız Gereken İndirim Kampanyası Başladı (%95'e Varan Fırsatlar Var)

Epic Games'te Kaçırmamanız Gereken İndirim Kampanyası Başladı (%95'e Varan Fırsatlar Var)

Samsung, Galaxy S26'nın Çok Sevilen Bir Özelliğini Eski Modellere de Getirebilir

Samsung, Galaxy S26'nın Çok Sevilen Bir Özelliğini Eski Modellere de Getirebilir

En Hızlı Büyüyen Yapay Zekâlar Açıklandı (Zirvede Ne ChatGPT Var Ne de Claude)

En Hızlı Büyüyen Yapay Zekâlar Açıklandı (Zirvede Ne ChatGPT Var Ne de Claude)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com