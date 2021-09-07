Perseverance, Dünya'ya Gelecek İlk Mars Numunesini Topladı

NASA'nın Mars'taki uzay kaşifi Perseverance, bir kayayı delerek topladığı numuneyi depolamayı başardı. Uzay aracındaki numune tüpünü dolduran ve mühürlemeyi başaran Perseverance, topladığı numuneyi Dünya'ya getirilmek üzere saklayacak.

NASA'nın Mars'taki kaşifi Perseverance, bir süredir üzerinde çalıştığı numune toplama göreviyle ilgili önemli bir adım attı. Üst üste gelen başarısız girişimlerden sonra bir kez daha numune toplamak için harekete geçen uzay aracı, bu kez nihayet başarılı oldu. NASA, 6 Eylül'de gerçekleştirilen numune toplama çalışmasının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Perseverance, Mars'ta topladığı numuneleri Dünya'ya getirmeye çalışacak. Bilim insanlarının yapacağı çalışmalar ise bu numunelerin yaşam belirtisi içerip içermediğini anlamalarını sağlayacak. Üstelik NASA, bu görev için Jezero Krateri'nin en derin ve açıkta olduğu bilinen en eski noktalarına yakın lokasyonlarda çalışmalar yürütüyor. Uzmanlar bu sayede, aradıkları delillere daha kolay ulaşabileceklerini düşünüyorlar.

Perseverance'ın numune toplamak için bir kayada açtığı delik

NASA, Mars'tan toplayacağı örnekleri Dünya'ya getirmek için titanyumdan imal edilmiş numune tüpleri kullanıyor. Perseverance, Mars'tan toplamayı başardığı numuneyi 266 numaralı bir tüpe yerleştirerek mühürledi. Hava geçirmez hale getirilen bu tüp, toplanan numuneyi güvenli bir şekilde saklayıp, gezegenimize taşıyacak.

*Yukarıdaki görüntüde, numune kabının mühürlenmiş halini görüyorsunuz.

Konuyla ilgili açıklamalar, Mars görevinin üst düzey yöneticilerinden Ken Farley tarafından yapıldı. Farley, toplanan numunenin çok önemli olduğunu çünkü Mars'ta yaşam olup olmadığına dair az da olsa delile sahip olabileceğini söyledi. Ancak bunun Mars'taki tüm yaşam belirtilerini sunmayacağını söyleyen NASA yöneticisi, keşfedilecek çok fazla krater olduğunu ve her kraterde toplanacak numunelerle çok daha fazla bilgi sahibi olunabileceğini belirtiyor.