Çin'in Mars Keşif Aracı Zhurong'dan Yeni Görüntüler Geldi

Çin'in sevimli keşif aracı Zhurong, geçtiğimiz aylarda Mars'a iniş yapmış ve Kızıl Gezegen'deki görevine başlamıştı. Aradan geçen zamanda çeşitli görüntüler ve videolar gönderen Zhurong'un görevdeki 100'üncü günü şerefine yeni görüntüler paylaşıldı.

Çin hükümeti tarafından Mars’a gönderilen Zhurong, geçtiğimiz mayıs ayında keşif yapmak üzere Mars’a iniş yapmıştı. Yüzeyi 3 boyutlu şekilde görüntülemek ve toprak yapısını analiz etmek gibi görevleri olan Zhurong, başladığı günden bu yana oldukça iyi performans sergilemiş ve uzay meraklıları tarafından ilgiyle takip edilmişti.

Şimdiyse Çin, anı kutlamak adına geçtiğimiz 100 günü Kızıl Gezegen’de geçiren Zhurong’dan farklı görüntüler paylaştı. Zhurong'dan gelen görüntülerden birinde geride bıraktığı teker izlerini görebilirken diğeri, sevimli keşif aracımız Zhurong’un iniş için kullandığı yörünge aracıyla arasında bıraktığı mesafeyi görmemize imkan tanıyor. İşte paylaşılan görüntüler:

Zhurong ile yörünge aracı arasındaki mesafe 1 kilometreyi geçti:

Çin Uzay Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde Zhurong ile iniş sırasında kullandığı yörünge aracı arasındaki mesafe dikkat çekiyor. Öyle ki 1 kilometreyi aşmış olan bu mesafe, Çin’in Mars görevinde oldukça istikrarlı ve iyi ilerlediğine işaret ediyor. Söz konusu görüntülerden panorama olanın ortasına dikkatli bakarsanız, Zhurong’un teker izlerini görebilirsiniz.

Bilgilere göre hem keşif aracı hem de yörünge aracı iyi durumda fakat önümüzdeki ay Güneş’in Mars’la Dünya arasındaki sinyalleri engelleyeceği düşünüldüğünden Zhurong ile dünya arasındaki bağlantının kesilmesi bekleniyor. Bu durumda söz konusu keşif aracı güvenli moda alınacak ve tekrar aktif hale geldiğinde planlanan görevine devam edecek.

Zhurong’un bu görevindeki bir diğer can alıcı nokta ise antik bir su yatağı olduğu düşünülen bölgeyi araştıracak olması. Utopia Planitia’nın güneyinde bulunan bu alanda yapılacak çalışmaların ardından Çin, 2030’da Mars’tan toprak örnekleri getirmeyi, 2033’te ise Kızıl Gezegen’e astronot göndermeyi hedefliyor.