Petrolün varil fiyatlarında geçtiğimiz ay yaşanan düşüşün ardından, kömür en pahalı fosil yakıt olarak işlem gördü. Koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat engelleri, kömür ve petrol arasındaki farkın açılmasına neden oldu.

Kömür, temiz bir enerji kaynağı olmaması ve nispeten daha çok çıkarılıyor olması nedeniyle şimdiye kadarki en ucuz fosil yakıtlardan biriydi. Petrol fiyatlarında geçtiğimiz ay yaşanan küresel düşüş ise kömürün en pahalı fosil yakıt olmasına yol açtı.

Londra merkezli enerji borsası ICE Futures Europe'a göre Avustralya'nın Newcastle kömürünün ton fiyatı cuma günü 66,85 dolara ulaştı. Bu fiyat petrolle kıyaslandığında kömür fiyatının petrolün 27,36 dolarlık varil fiyatının epey üzerinde olduğu görülüyor.

ABD ve Avrupa'daki kömür kullanımı, doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin artmasıyla birlikte düşerken, özellikle Asya gibi gelişmekte olan pazarlarda kömür tüketimi artmaya devam ediyor. Kömür en kirli fosil yakıt ve benzinden yaklaşık iki kat daha fazla karbondioksit salınımına sebep oluyor.

Avustralya'nın kömür ihracat merkezi olan Newcastle, çoğunlukla petrol pazarından farklı arz ve talep esaslarına sahip enerji kullanımı için kömürü temsil ediyor. Koronavirüs nedeniyle yapılan uçuş iptalleri ve seyahat kısıtlamaları, küresel petrol kullanımını %20'ye kadar düşürürken kömürün zirveye yerleşmesine neden oldu. Newcastle kömürü, Asya'da sıvılaştırılmış doğal gazın ölçütü olan Japonya-Kore enerji piyasasıyla eşdeğer bazda işlem görüyor.