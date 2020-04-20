Petrole yönelik talebin adeta dibe vurmasıyla birlikte ABD’de petrolün litre fiyatı tüm zamanların en düşük seviyesine indi. ABD’de 1 litre petrolün fiyatı 50 kuruşa kadar geriledi.

Petrol endüstrisi, koronavirüs salgınından en ağır etkilenen sektörlerin başında geliyor. ABD’de petrolün varil fiyatı 9 doların altına inerek tarihi bir dip noktaya erişmiş oldu. Sektör, hem azalan talep hem de azalan üretim nedeniyle zor günler geçiriyor.

1980’lerden bu yana en düşük seviyeyi gören petrol fiyatları, 21. yüzyılı ele aldığımızdaysa tarihin en çalkantılı döneminde. Petrol fiyatlarındaki düşüş, yerel üreticileri de zor durumda bırakıyor.

Petrolün litresi 50 kuruş:

ABD’de Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolden büyük bir kaçış söz konusu. Daha önceki vadelerin dolmasının ardından yeni yatırımcı bulmakta zorlanan sektörde, WTI petrolün fiyatı %40 düşüşle 10,87 dolara gerilemişti. Petrol, 1983 yılının mart ayından bu yana tek gündeki en büyük düşüşü yaşamıştı.

ABD borsalarının açılmasıyla birlikte bugün, WTI’nın varil fiyatı tüm zamanların en düşük seviyesi olan 4,09 dolara kadar geriledi. Bloomberg, daha önce konuyla ilgili olarak yaptığı haberlerde petrolün varil fiyat tekliflerinin 2 dolara kadar düştüğünü açıklamıştı. Bir varilde 159 litre petrol bulunuyor.

Endişenin sebebi petrolün depolarda kalma riski:

Petrol fiyatlarındaki düşüşün sebebi olaraksa ABD’deki petrol depolarının aşırı dolacağı endişeleri gösteriliyor. Uzmanlara göre kısa süre içerisinde bir değişiklik olmaması durumunda petrol üreticileri, alıcılara kendilerinden petrol almaları için toplu ödeme yapabilir.

Brent petrol, Londra piyasalarında 27 dolar civarına geriledi. Ülkemizdeyse Brent petrol fiyatında son 24 saatte %5,91 düşüş yaşandı ve varil fiyatı 26,42 dolara indi.

Geçtiğimiz günlerde OPEC ülkeleri tarihi bir karar almış ve tüm zamanların en büyük üretim kesintisine gitmeye karar vermişti. Görünüşe göre bu karar da petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmaya yetmedi. ABD'de petrolün variline 2 doların üstünde ödeme yapmak isteyen kimse kalmadı. ABD'nin Teksas eyaletindeki üreticilerse Suudi Arabistan'dan petrol ihracatının durdurulmasını istiyor. Son bilgilere göre ABD’de ham petrol fiyatları düşüşe geçti. Bir litre ham petrolün fiyatı 50 kuruşun altına düştü.

Güncelleme:

WTI ham petrolün varil fiyatı 0 doların altına düşmüş durumda. Bu da petrol üreticilerinin ellerindeki petrolü verebilmek için alıcılara para ödemesi ihtimalini gündeme getiriyor. Petrol üretimi durmadığı için firmalar depolarını boşaltmaya çalışıyor. Depolama maliyetinden kurtulmak için de silolarını boşaltmaları gerekiyor. Merkezi silolardaki rekor doluluk oranları nedeniyle petrol üreticileri, sırf ellerindeki petrolü başka yere gönderebilmek için para ödemeyi göze alabilir.