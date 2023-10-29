Otomobil sektöründe yükselişe devam eden Peugeot, Türkiye pazarında yeni modellerini satışa çıkarmaya devam ediyor. 'Yeni 508' ve 'Yeni 2008' modelleri, Türkiye'de satışa sunuldu.

Yılın son çeyreğinde geçen seneye göre satışları yüzde 180 oranında artan Peugeot, özellikle B-SUV segmentinde adını duyurmaya devam ediyor. Otomobil sektörünün parlayan yıldızlarından biri olan Fransız otomobil üreticisi Peugeot, temmuz ayında 508 modelini Türkiye'de satışa sunmuştu. Şirket, şimdi ise yenilenmiş versiyonlarıyla iki modeli daha Türkiye piyasasına sundu.

Peugeot, Türkiye pazarında hızını kesmiyor ve yenilenmiş 508 ile 2008 model otomobillerini nihayet satışa çıkarıyor. Ancak her iki modelin de fiyatı cep yakıyor...

Yeni Peugeot 508

Tanıtıldığı günden itibaren otomobil tutkunlarının beğenisini kazanan Peugeot 508, yenilenmiş versiyonu ile Türkiye'ye giriş yapıyor. Şirketin D Segmenti'ndeki göz alıcı 508 modeli yüksek verimliliğe sahip dizel motor, kusursuz LED far teknolojisi ve sofistike ön ızgara tasarımıla göz doldurmayı hedefliyor.

Peugeot, bugüne kadarki en ince far tasarımını Yeni 508 modelinde kullanıyor. Sürüş deneyimi ve güvenliğine odaklanan LED farlar, ışık hüzmesini trafik koşullarına göre otomatik olarak ayarlıyor.

Yeni Peugeot 2008

Bu yılın ağustos ayında benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulan Peugeot 2008, ALLURE ve GT donanımlarıyla konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu donanımlara ek olarak, geçtiğimiz günlerde ACTIVE PRIME donanımını ekledi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Peugeot Türkiye olarak, Ocak-Eylül 2023 döneminde ise 59 bin adete yakın bir satış performansı ortaya koyarak, yılsonu hedeflerimizi ilk 9 aylık dönemde yakalamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece kendimize verdiğimiz sözü değil, bayilerimize ve müşterilerimize de verdiğimiz sözleri tuttuk. Bir önceki yıla göre otomotiv pazarının büyüme oranı yüzde 65 iken, Peugeot Türkiye olarak yüzde 180’nin üzerinde büyüme yakaladık. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında, rekorun rekorunu kırmayı hedefleyerek, 75 bin adetin üstünde bir satışla yılı tamamlamayı amaçlıyoruz”

Yeni Peugeot 508 1.770.000 TL'den, Yeni Peugeot 2008 ise 1.340.000 TL’den başlayan fiyatlara satışa sunuluyor.