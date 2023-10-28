918'ler, 911'ler, Carrera'lar, Macan'lar derken çorba gibi olan Porsche model isimlerini net bir şekilde birbirinden ayrıştırıyoruz.

Porsche’nin model isimleri, uzaktan bakan birisi için oldukça anlamsız desek yanlış olmaz. Zira şirket, farklı kültürlerden ve dillerden faydalanarak araçlarına isim vermeye oldukça alışık. Hatta Taycan modeliyle, bu kültür araştırmalarının birinde bize bile ulaşmış.

Bu bağlamda hangi ismin hangi araca ait olduğunu bilseniz de o ismin neden seçildiği, ne anlama geldiği konusunda tıkanabilirsiniz. Biz de tam olarak bu konuya açıklık getirerek, geniş bir kataloğa sahip olan şirketin araç isimlerine bakıyoruz.

Öncelikle nereden geldi bu numaralandırma sistemi?

Porsche’nin numaralandırma sistemi öncelikle tasarım yoluyla başladı. Bu yöntem üzerinden gelir elde eden şirket, Type 64 ile ilk kez kendi aracını yaptı. Bu noktaya kadar şirket içindeki her proje, siparişe göre birbiri ardına numaralandırılıyordu. 1948’de söz konusu numaralar 356’ya ulaştı. Resmî olarak Porsche’nin sayıyla adlandırdığı ilk kendi aracı da 356 oldu. Yani başta tasarım hizmeti veren şirket, kendi araçlarını yapmaya başladı. Şirket, Volkswagen Beetle için bile tasarım hizmeti vermişti.

Buradan sonra da sayılar arttıkça arttı ve o efsanevi modele ulaştı: Karşınızda 911! (ya da 901)

1964 yılına geldiğimizde Type 901 isimli aracın tanıtımına şahit oluyoruz. Fakat bu tanıtımda trajikomik bir durum oluyor. Porsche, ortasında 0 bulunan 3 basamaklı model isimlerini Peugeot’nun sahiplendiğini öğreniyor. Bunun ardından 901 sayısı 911’e çevriliyor. Sonrasında gelen 924 ve 992 gibi modeller de 911’in takipçileri oluyor.

Örneğin 992, 911 modelinin en güncel versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu isim farklılığı jenerasyondan geliyor.

Farklı modellerle kullanılan Spyder ismi oldukça eski.

918 Spyder

Roadster modelleri için farklı firmalar tarafından da kullanılan bu isim, faytonların kullanıldığı 1800’lü yıllara kadar gidiyor. İki kişilik, açık kabinli hafif araçlara verilen Spyder ismi, Az önce bahsettiğimiz sayı sisteminin kullanıldığı 1953’te, 550 Spyder’da kullanıldı. Bunun ardından 918 Spyder ve 718 Spyder gibi modellerde de kendini gösterdi.

718 demişken…

Spyder haricinde Boxter ve Cayman modellerine ev sahipliği yapan bu isim, 550’den ilham alınarak yapılan ve 1957’deki Le Mans’da yarışan 718’e ait. Şimdiyse bu yarış efsanesinin ismi, roadster tipindeki araçlarla yollarda anılıyor.

Boxter’ın ismi, boxer ve roadster birleşiminden geliyor.

Aracın motorundaki pistonlar tıpkı bir boksörün yumruk hareketleri gibi ileri geri giderken, aracın agresif roadster tipi de bu vahşiliği dışa taşımasını sağlıyor. İlk Boxter modeli 1996’da ortaya çıktı ve şirket içinde sayı ismiyle 986 olarak biliniyordu. Hem performanslı hem de eğlenceli sürüş deneyimi, kendisini hâlâ en çok sevilen modellerden biri yapıyor.

Cayman ise ismini Güney Afrika’ya özgü bir hayvandan alıyor.

Timsah benzeri bir hayvan olan kaymanlar, oldukça hızlı ve güçlü olmalarıyla biliniyorlar. 2006 yılında tanıtılan bu model, 718 serisinin sağlam seçimleri arasında yer alıyor. Boxter’da cabriolet bir tasarım görürken, Cayman’da coupe kasa modeli bizi karşılıyor.

911 modellerinden elimizde 3 tane kaldı. Bunların biri Targa.

Editörünüz olarak kişisel favorim diyebileceğim bu modelin ismi, ilk olarak 1965’te kullanılıyor. 911’in üstü açık versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz modelin farkı, sabit bir arka cama sahipken üstünün açılabilir olması. Güvenlik standartları sebebiyle roll bar ile çıkan bu model, kaza anında yolculara güvenlik de sağlıyordu. İsmi ise Sicilya’da yapılan Targa Florio’dan geliyor. Çevirisi kabaca plak ya da plakaya yakın oluyor.

İspanyolca ‘yarış’ anlamına gelen Carrera’nın da tarihî önemi büyük.

Zira bu isim, 550 Spyder’ın katıldığı, 1950’lerdeki büyük Carrera Panamericana’daki başarısına ithafen seçilmiş. Şimdiyse 911 çatısı altındaki baz modeller için Carrera ismi kullanılıyor. Bunun elbette performansı artırırken aracı da genişleten S modeli ve konfora düşkün olanlar için T modeli de bulunuyor.

Listedeki son 911 modeli ise Panamera.

Az önce bahsettiğimiz Carrera Panamericana yarışı; Porsche’nin de belirttiği üzere hızı, dayanıklılığı ve güvenilirliği test ediyordu. Tüm bunları içinde barındıran bir sedan olan Panemera da bu bağlamda isim için uygun görülmüş. Ayrıca Panamera’nın tasarımında, 1980’lerde tanıtılan 989 konsept aracından ilham alındığını da belirtelim. Aracın arkasındaki Spoiler'a dikkat demeden de geçmeyelim tabii.

Gelelim performansı ve konforu aynı anda sunan SUV modellerimize: İlk durağımız Macan

Muhtemelen çoğumuzun ilk defa duyacağı “Cava dilinde” Macan, Endonezya’ya özgü bir kaplan türü. Hem cüsseli hem de zarif duruş sergilerken oldukça sağlam bir performansa sahip SUV için de oldukça isabetli bir tercih olmuş diyebiliriz.

Macan’ın bir tık üstünde ise Cayenne var.

Dışarıdan gördüğümüz kasanın içinde; lüksü, sağlamlığı ve performansı sürücüye yansıtabilen bir ortam bulunuyor. Böylesine dolu bir araç olduğu için de Cayenne Pepper (Arnavut biberi) ismi araç için uygun görülmüş. Zira bu biberi yemek cesaret istiyor ve yoğun bir acıyla dolu olduğunu biliyoruz. Cayenne de aynı durumu lüks ve performans başlıkları altında karşılıyor.

Taycan modeline gelince bayrakları asıyoruz.

2019 yılında tanıtılan bu tamamen elektrikli model, Türk kökenli ‘tay’ ve ‘can’ kelimelerinin birleşimiyle Taycan oluyor ve kabaca “canlı ve genç atın ruhu” anlamına geliyor. Bu da şirketin hem geçmişini hem de gelecek misyonunu yansıtıyor. Ayrıca Japonca’daki ‘taikan’ kelimesi, fiziksel deneyim gibi bir anlama geldiğinden söz konusu isim, farklı kültürlerde de karşılık bulmuş.

Temel Porsche modellerinin isim kökenlerine hep birlikte göz atmış olduk. Sizin en beğendiğiniz model hangisi oldu? Diğer araçlar için de benzerini yaptığımız içeriklere göz atmak için alttaki içeriklere göz atabilirsiniz.