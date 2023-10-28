X'te (eski adıyla Twitter) iskender HAN isimli bir kullanıcının paylaştığı iddiaya göre, Yediemin Otoparkı'ndaki birçok araç satılığa çıkarılacak. Üstelik bu araçların birçoğunun haciz ve icra dosyası var.

Yediemin Otoparkı'ndaki icra ve haciz dosyası olan 700.000 aracın satışa çıkarılacağı iddiası gündeme düştü. Bir kısmı ihale ve bir diğer kısmı da doğrudan 2. el piyasasına sunulacak olan araçlar ile piyasada %30'luk bir düşüş bekleniyor.

Araç fiyatlarına şimdiye kadar gelecek en büyük darbe olacağı belirtilen bu iddia, X'te (eski adıyla Twitter) @borsaparatic isimli bir kullanıcıdan geldi.

İddiaya baktığımızda bu araçların doğrudan 2. el piyasasına sürüleceği ve ucuz fiyatlardan satılacağını görüyoruz.

İddiada Adalet Bakanlığı'nın açıklama yaptığı ve bu uygulamanın 1 Kasım tarihinden itibaren hayata geçirileceği söyleniyor.

Artan otomobil fiyatlarına karşılık böyle bir adımın atılacağı uygulamada birçok hacizli ve icralık araçlar, 2. el piyasasına sürülecek. Böylelikle otomobil fiyatlarında %30'a varan düşüş sağlanacak.

İddia sahibinin X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşım ise şu şekilde

Ancak gazeteci Emre Özpeynirci, bu iddiaları sert bir dille yalanladı.

Emre Özpeynirci, Yediemin Otoparkı'ndaki araçların satılabileceğini ancak 700.000 aracın satılacağı iddiasının doğru olmadığını belirtti. İddia sahibinin otomotiv sektörüyle alakasının olmadığını belirten Özpeynirci, 20 yıldır bekleyen araçların satışa çıkarılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Ancak iddia sahibi, gönderisinin altına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un X'te Yediemin Otoparkı hakkında yaptığı paylaşımı ekledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmî Gazete'de yayımlanan haberi paylaşımına ekleyerek, bu uygulamanın araçların ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla yaptıklarını belirtiyor.

İskender Han isimli kullanıcının belirttiği 700.000 aracın satışa çıkarılacağı iddiası ise Adalet Bakanı'nın yaptığı paylaşımın herhangi bir kısmında bulunmuyor.

Özpeynirci, iddia sahibinin insanları bu şekilde kandırdığını ve yanlış bilgi yaydığını belirtti.

Resmî Gazete'te 18 Ekim tarihinde yayınlanan habere göre bu uygulama, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacak. Sizce bu uygulama ile araç piyasasında düşüş yaşanır mı?