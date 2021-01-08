Pfizer ve BioNTech Aşısı, Yeni Varyant Üzerinde de Etkili

Pfizer ve Teksas Üniversitesi'nde bulunan bilim insanları, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını İngiltere'de görülmeye başlanan yeni varyant üzerinde test etti. Elde edilen veriler sonucunda aşının yeni varyant üzerinde de etkili olduğu ortaya çıktı.

Birleşik Krallık’ta ortaya çıkan ve daha sonrasında birçok ülkede yayılım göstermeye başlayan SARS-CoV-2 VUI varyantı, özellikle aşı konusunda dünyayı son derece endişelendiren bir konu oldu. Hazır aşılar yerli yerine oturmuşken yeni bir varyantın ortaya çıkması, aşıların etkisiz olabileceğine dair endişeleri de beraberinde getirmişti.

Sevindirici bir haber, Pfizer ve BioNTech’in birlikte geliştirmiş oldukları Covid-19 aşısından geldi. Pfizer ve Teksas Üniversitesi’ne görev yapan bilim insanları, gelişitirilen aşıyı yeni varyant da olmak üzere 16 farklı mutasyon üzerinde test etti. Elde edilen bulgulara göre, Pfizer’in aşısı, yeni varyant için de son derece etkili bir yapıya sahip.

Pfizer aşısı, 16 farklı varyant üzerinde test edildi

Öncelikle yapılan bu araştırmanın henüz hakem onayından geçmediğini belirtelim. Ancak elde edilen sonuçların pozitif yönde olması tüm dünyayı rahatlacak bir durum haline geleceği için, bilim insanları bu verileri önceden paylaşma gereği duydu.

Çalışmalar, Pfizer aşısı uygulanan bir grup insan üzerinde yapıldı. Alınan kan örneklerine, SARS-CoV-2 VUI enfekte edildi. Elde edilen bulgular sonucunda aşının insan vücudunda geliştirmiş olduğu bağışıklığın, yeni varyant üzerinde de etkili olduğu ortaya çıktı.

Pfizer’in en başarılı aşı bilimcilerinden birisi olan Phil Dormitzer, yapmış oldukları incelemeler için şu sözleri dile getirdi; "Gerçekleştirdiğimiz araştırma kapsamında 16 farklı Covid-19 mutasyonunu aşı üzerinde test ettik ve aşının hepsinde etkili olduğunu gördük. Ancak bu, aşının 17. mutant üzerinde de etkili olacağını göstermez. Güney Afrika’da görülmeye başlanan E484K varyantının da son derece endişe verici olduğunu söyleyebilirim."

Aşılar, Güney Afrika’da görülmeye başlanan E484K üzerinde etkili olmayabilir

Bilim insanları, onay verilen aşıların Güney Afrika’da hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan E484K varyantı üzerinde etkili olup olmayacağı konusunda son derece endişeli. Reading Üniversitesi’nde hücresel mikrobiyoloji alanında doçent olarak görev yapan Simon Clarke, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Clarke, İngiltere ve Güney Afrika’da görülmeye başlanan varyantlar bir takım benzerlikler gösterse de E484K'nın başak proteinlerinde bir dizi mutasyonlar yaşandığını dile getirdi. Bildiğiniz üzere onay verilen çoğu Covid-19 aşısı başak proteinlerine yoğunlaşıyor ve bu da aşının E484K varyantının üzerinde etkili olmayacağına dair endişeler doğuruyor.