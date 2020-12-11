Her yıl İstanbul'da düzenlenen PHPKonf, bu yıl pandemi nedeniyle ertelendi ve online olarak gerçekleştirilecek. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkilikte Laravel'in mucidi Taylor Otwell, PHPUnit'in mucidi Sebastian Bergmann konuşmacı olacak.

Geçtiğimiz yıl 4 Mayıs'ta gerçekleştirilen ülkemiz yazılım sektörünün en köklü etkinliklerinden PHPKonf, bu yıl pandemi nedeniyle ertelendi ve nihayet tarihi belli oldu. 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek etkinliğin detayları açıklandı.

Online ve tamamen ücretsiz olacak etkinliğe PHP dünyasının tanınmış isimleri ve Türkiye yazılım sektöründen deneyimli isimler katılacak. Üstelik biri Türkçe diğeri İngilizce olacak paralel oturumlar gerçekleştirecek.

Masomo'nun da sponsorlarından olduğu PHPKonf 2020, 12 Aralık'ta gerçekleşecek:

PHPKonf 2020 konuşmacıları arasında Laravel’in mucidi Taylor Otwell, PHPUnit’in mucidi Sebastian Bergmann, Basketbol Arena oyununda neredeyse sona yaklaşan Masomo'dan Mehmet Karcı, Kommunity’den Emir Karşıyakalı, Teknasyon’dan Fatih Üstündağ gibi önemli ve tecrübeli isimler yer alıyor. Ayrıca bu yıl JetForm ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğin diğer sponsorları arasında Masomo da ver.

12 Aralık 2020'de saat 10.00'da başlayacak PHPKonf 2020 için ücretsiz biletlerinizi buradan alabilirsiniz.