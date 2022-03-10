Pixar Çalışanlarından Disney'e Homofobi ve Sansür Suçlaması

Disney bünyesinde yer alan Pixar'ın LGBTQ çalışanları, şirketin yönetim kadrosunu homofobi ve sansürle suçladı. Tartışma, Florida eyaletinde yürürlüğe girecek bir eşcinsel söylem karşıtı yasa tasarısı gündeminin etkisiyle ortaya çıktı.

2006 yılında Disney tarafından satın alınan ve o dönemden itibaren Disney çatısı altında üretmeye devam eden Pixar'ın çalışanlarından Disney ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Pixar'da çalışan LGBTQ çalışanlar tarafından yazılan bir açık mektupta Disney yöneticileri 'eşcinsel ilişkiyi sansürlemekle' suçlandı.

Tartışma yaratan mektup, Florida eyaletinde yürürlüğe girmek üzere onaylanan bir yasa tasarısı sonrasında geldi. Bu yasa tasarısı, eyaletteki okullarda 5 - 9 yaşları arasındaki çocuklarla cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında konuşulmasını yasaklıyor. Yasa tasarısı, eşcinsel çocukların kötü etkileneceği ve yalnız hissedeceği söylemleriyle eleştiriliyor. Tasarıya göre aileler, çocuklarının okullarında bunun aksine bir durum olduğunu tespit ettikleri takdirde okullara dava açabiliyor.

Disney'in tasarıya karşı tepki koyması talep edildi

Disney'in sansürcü uygulamalarına yönelik tartışmalar ise şirketin yasa tasarısına karşı tepki göstermesinin ve tasarıyı onaylayan siyasilere yaptığı bağışları kesmesinin istenmesiyle ortaya çıktı. Aslında Disney CEO'su Bob Chapek konu hakkında şirket içinde bir bildiri yollayarak kendisinin ve Disney'in tüm yönetici kadrosunun "kesinlikle LGBTQ+ çalışanlarını, ailelerini ve topluluklarını desteklediğini" ve Disney'in "daha kapsayıcı bir şirket ve dünya yaratmaya kararlı olduğunu" açıkladı.

Bu açıklama, Pixar bünyesinde yer alan çalışanlar tarafından samimi bulunmadı ve şirketin daha sert bir tavır sergilemesi gerektiği; ayrıca Disney bünyesindeki yöneticilerin Pixar işlerinde herhangi bir eşcinsel ilişki ve sahne sunması durumunda bu sahneleri sansürlediği vurgulandı.

Tüm bu gelişmeler sonrası tepki toplayan açıklama ile birlikte Disney'i boykot etmeye davet eden #BoycottDisney hashtag'i Twitter'da hızla trend olmaya başladı.