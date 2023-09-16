Çalınacak en keyifli enstrümanlardan bir tanesi olsa da kolay kolay kimsenin sahip olma imkanı olmayan piyano, teknoloji sayesinde mobil cihazlarımızda geliyor. İster usta olun ister yeni başlayın; herkesin keyifle kullanabileceği bir piyano çalma mobil uygulaması vardır. En iyilerinden bazılarını sizin için listeledik.

Eğer bir müzik tutkunuysanız zaman zaman ‘Evde piyano vardı da biz mi Fazıl Say olmadık?’ diye hayıflanıyor olabilirsiniz. Haklısınız çünkü piyano hem kocaman bir müzik aleti hem de fiyatları oldukça yüksek. Elbette bunlar eskide kaldı. Çünkü artık teknoloji var. Piyano çalma mobil uygulamaları sayesinde akıllı telefonlarınız ya da tabletleriniz üzerinden piyano çalmanız mümkün.

Elbette bir piyano çalma uygulaması size her zaman gerçekçi bir deneyim sunmayabilir. Ancak bu enstrümanı çalmaya yeni başladıysanız ya da bir ustaysanız ve ara sıra küçük pratikler yapıp eğlenmek istiyorsanız piyano çalma uygulamaları işinize yarayacaktır. Üstelik yalnızca sıkıcı müzik dersleri almıyor, dilerseniz birbirinden keyifli oyunlar oynayabiliyorsunuz.

Android ve iOS için en iyi piyano çalma uygulamaları:

Piyano Klavyesi

Piano

Piyano

Piano Academy

Gerçek Piyano

Piyano Çocukları

Magic Tiles 3

Perfect Piano

Piano Fire

Piano Music Go

Dahili metronom ile ritminizi kaybetmeyin: Piyano Klavyesi

Geliştirici: Yokee Music

Puan: 4.2

Uygulama mağazalarındaki en gerçekçi piyano deneyimlerinden bir tanesini sunan Piyano Klavyesi, kullanıcılarına 88 tuşlu tam bir klavye ile gerçek piyano çalma hissi veriyor. Klavye boyutunu kullandığınız cihaza göre ayarlayabiliyorsunuz. Dahili metronom özelliği sayesinde ritminizi bir an olsun bozmadan dilediğiniz gibi piyano çalabilir ve bunları kaydederek gönlünüzce paylaşabilirsiniz. Üstelik ne reklam ne de ücret var.

Akordan başlayarak usta olun: Piano

Geliştirici: Impala Studios

Puan: 4.5

Piano mobil uygulaması hem piyano çalmaya yeni başlayanlara hem de usta piyanistlere hitap etmeyi başarıyor. Daha önce hiç piyano çalmamış olan bir kişi bile uygulamayı açtığı zaman en temel akor bilgilerinden öğrenmeye başlayacak. Uygulama üzerinden çaldığınız tüm parçaları kaydedip arkadaşlarınızla paylaşmanız mümkün. Ben ustayım diyorsanız da emin olun koca bir orkestrada bile bulamayacağınız birkaç özellik sizi bekliyor olacak.

Aradığınız her şey içinde: Piyano

Geliştirici: Gismart Limited

Puan: 4.6

Piyano - Çalma Piano Oyunları tam adına sahip mobil uygulama, kendisini uygulama mağazalarındaki en gerçekçi piyano deneyimi olarak tanıtıyor. Tam klavye, farklı akorlar, benzersiz şarkıların yanı sıra uygulama aynı zamanda içerisinde Magic Tiles ve Magic Keys gibi mini oyunlar da sunuyor. Ücretli bir uygulama ancak deneme sürümünü kullanarak uygulamanın içindekileri keşfederek karar verebilirsiniz.

Kısa zamanda usta bir piyanist olun: Piano Academy

Geliştirici: Yokee Music

Puan: 4.7

Piano Academy mobil uygulaması adı üzerinde gerçek bir eğitim uygulamasıdır. Daha önce hiç piyano görmemiş olsanız bile bu uygulamanın sunduğu notalar, portreler, tonlar ve diğer konular hakkındaki eğitimler ile kısa sürede usta olmanız mümkün. En güzel özelliği ise sizi dinliyor olması. Bastığınız her bir nota uygulama tarafından dinleniyor, kontrol ediliyor ve buna göre size bir geri dönüş yapılıyor. Yani Piano Academy uygulaması sanal bir öğretmen gibi çalışıyor.

Cebinizdeki benzersiz deneyim: Gerçek Piyano

Geliştirici: Bilkon

Puan: 3.9

İndirme sayısı: 100 Milyon +

Gerçek Piyano mobil uygulaması adının hakkını veriyor ve kullanıcılarına gerçekten de bir piyano deneyimi sunuyor. Uygulamayı açtığınız zaman karşınıza 88 tuşlu tam bir piyano çıkıyor. Çoklu dokunma desteği sayesinde gerçek bir şekilde piyanoyu çalabiliyor ve stüdyo kalitesinde sesler duyabiliyorsunuz. 7 farklı oktav seviyesi ile çaldığınız piyanoya dilerseniz org, gitar, flüt gibi farklı enstrümanların da eşlik etmesini sağlayabilirsiniz.

Çocuğu piyanist olsun isteyenlere özel: Piyano Çocukları

Geliştirici: Orange Studios Games

Puan: 4.0

İndirme sayısı: 100 Milyon +

Çocuğum müzik alışkanlığı edinsin istiyorum ama nasıl başlayacağımı bilemiyorum diyorsanız işte size Piyano Çocukları mobil uygulaması. Uygulama, çok renkli arayüzü sayesinde çocukların hemen gönlünü kazanıyor. Dört farklı modu sayesinde çocuğunuzla birlikte müziği istediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz. Piyano Çocukları uygulaması ile çocuk yalnızca müzik yapmıyor, aynı zamanda farklı sesler üzerinden hayatı da öğreniyor.

Hem ustalar hem de acemiler için: Perfect Piano

Geliştirici: Revontulet Soft Inc

Puan: 4.2

İndirme sayısı: 100 Milyon +

Adının tam hakkını veren Perfect Piano mobil uygulaması, kullanıcılarına en gerçekçi piyano deneyimlerinden birini sunuyor. Tam tuşlu piyano üzerinden tek sıra modu, çift sıra modu, iki enstrümancı modu seçeneklerinden birini tercih ederek hemen çalmaya başlayın. Çoklu dokunma özelliği ile 9 farklı klavye sesi kullanarak kendi bestelerinizi yapabilir, bunları kaydedebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Eğer ben yeni başladım diyorsanız size özel bir öğrenme modu da var.

Piyano çalmanın en eğlenceli hali: Magic Tiles 3

Geliştirici: AMANOTES PTE LTD

Puan: 3.8

İndirme sayısı: 500 Milyon +

Piyanonun en eğlenceli hali Magic Tiles 3 oyunu ile kullanıcılarla buluşuyor. Bu oyunda tabii tam olarak piyano çalmıyorsunuz ama çok eğleniyorsunuz. Üstelik dilerseniz farklı enstrümanların da yer aldığı grup modu ile eğlencenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mücadele Modu ile çevrimiçi oynayarak diğer oyuncularla rekabet edebilirsiniz. Düzenli olarak güncellenen oyun sayesinde en güncel şarkılara da ulaşmanız mümkün.

Gerçek piyano çalmaktan daha keyifli: Piano Fire

Geliştirici: Adaric Music

Puan: 4.2

İndirme sayısı: 100 Milyon +

Yahu şu işin biraz daha eğlenceli hali yok mu diyorsanız işte size Piano Fire mobil oyunu. Elbette bu bir oyun olduğu için gerçekten piyano çalmıyor ya da öğrenmiyorsunuz ama çok eğleniyorsunuz. Çılgınlar gibi akan tuşlara her bastığınızda en gerçekçi piyano seslerini duyuyorsunuz. Sürekli olarak güncellenen oyun sayesinde en yeni şarkılara bile ulaşabilir ve doğru tuşlara basarak keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Yüzlerce şarkı sizi bekliyor: Piano Music Go

Geliştirici: Joy Journey Music Games

Puan: 4.0

İndirme sayısı: 100 Milyon +

Piano Music Go da gerçekçi bir piyano deneyiminden ziyade sonuna kadar eğlenmek isteyenlere yönelik bir mobil oyun. Sürekli güncellenen 200’den fazla şarkıya sahip geniş kütüphanesi içinden bir şarkı seçin, 10’dan fazla farklı renk ve temadan birini belirleyerek başlayın eğlenmeye. Her başarılı olduğunuz şarkı için oyunu hareketlendirecek yeni ödüller kazanıyorsunuz.

Piyano çalmak istiyorum ama imkanım yok diyenler için en iyi piyano çalma mobil uygulamalarından bazılarını listeledik. Listemizde daha önce kullanmış olduğunuz bir uygulama varsa deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.