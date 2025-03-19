PlayStation, yepyeni bir Apple Music kampanyası başlattı. PS5 sahipleri, konsollarından Apple Music'e kaydolarak 3 ay ücretsiz abonelik alabiliyor.

Apple Music, Spotify’ın gerisinde olsa da dünyanın en popüler müzik platformlarından biri konumunda. Kayıpsız ses gibi ileri seviye özelliklere sahip Apple Music’e ülkemizden aylık 39,99 TL’ye ulaşabiliyorduk.

Şimdi ise Apple Music’e geçmek isteyenleri çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Sony, PlayStation sahiplerine bedava Apple Music üyeliği dağıtıyor.

PS5’ten Apple Music’e kaydolarak 3 aya kadar ücretsiz Apple Music üyeliği alabilirsiniz

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre yeni kampanyayla birlikte PlayStation 5 sahipleri, bedava Apple Music aboneliği alabilecekler. Bu kampanya, toplamda ücretsiz 3 ay aboneliğe kadar sunulacak.

Herhangi bir PlayStation aboneliğinize ihtiyacınız yok. Tek gereken şey sadece PS5 sahibi olmanız. Bunun ardından konsolunuzdan Apple Music’e kaydolmanız gerekiyor. Kaydolduktan sonra ücretsiz abonelikten yararlanabiliyorsunuz. Tabii ki bunun için bir Apple hesabına ihtiyacınız olduğunu da hatırlatalım.

PlayStation Apple Music kampanyası, şu anda erişilebilir durumda. Eğer konsol sahibiyseniz, yüksek kalite ses ile 100 milyondan fazla şarkıya erişim sunan Apple Music aboneliğini kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

PlayStation 5'ten 3 ay ücretsiz Apple Music nasıl alınır?