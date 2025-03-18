Resident Evil 3, iPhone, iPad ve Mac cihazlarda oynanabilir hale geldi. Oyun, belirli Apple cihazlarında desteklenirken çapraz ilerleme sunuyor.

Capcom’un efsanevi korku oyunu Resident Evil 3, sonunda Apple ekosistemine adım attı. Artık iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları da bu gerilim dolu macerayı deneyimleyebilecek. Bu gelişmeyle birlikte Resident Evil serisi, Apple cihazlarında kendine iyice yer açmış oldu çünkü bu, serinin Apple platformlarına gelen beşinci oyunu.

Capcom, korku türündeki popüler oyunu Resident Evil 3'ün Apple cihazlarına geldiğini duyurdu. Şirket, oyunun artık iPhone, iPad ve Mac cihazlarda oynanabileceğini açıkladı. Böylece Resident Evil serisi, Apple platformlarında yer alan beşinci oyununa kavuşmuş oldu.

Nihayet Apple platformlarına geldi

Resident Evil 3, ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak yalnızca belirli bir bölümü oynanabiliyor. Oyunun tamamına erişmek isteyen kullanıcıların tam sürümü satın alması gerektiği açıklandı. Capcom, sınırlı bir süre için oyunda %67 oranında indirim sunduğunu duyurdu. Şu an İngiltere App Store’da 8,29 sterlin olarak listelenen oyunun fiyatının, 16 Nisan sonrasında 24,99 sterline yükseleceği belirtildi. Oyundaki ek içeriklere erişmek isteyen kullanıcıların ise 1,69 sterlin karşılığında tüm ek paketleri açabileceği ifade edildi.

Oyunun hikâyesi, Raccoon City'de yaşanan olayları merkezine alıyor. Polis teşkilatının özel bir birimi olan S.T.A.R.S., şehirdeki kaybolma vakalarını araştırırken, büyük ilaç şirketi Umbrella’nın biyolojik silah geliştirdiğini ortaya çıkardı. Ancak bu süreçte birçok ekip üyesinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Hayatta kalmayı başaran Jill Valentine, Umbrella’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışırken, şehirde hızla yayılan ölümcül bir virüsle mücadele etmek zorunda kaldı. Jill’in, hayatta kalmak için verdiği mücadelenin yanı sıra, onu yok etmek için gönderilen güçlü bir düşmanla karşı karşıya geldiği belirtildi.

Oyunun yalnızca belirli Apple cihazlarında çalıştığı açıklandı. iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisinin yanı sıra, M1 ve daha yeni çiplere sahip iPad ve Mac modellerinde oynanabileceği belirtildi. Ayrıca çapraz ilerleme (cross-progression) desteği sunduğu duyuruldu. Bu özellik sayesinde, kullanıcıların iPhone, iPad ve Mac arasında geçiş yaparak oyuna kaldıkları yerden devam edebileceği aktarıldı. Tek bir satın alma işlemi ile oyunu tüm uyumlu Apple cihazlarında oynama imkânı da mevcut.

Resident Evil 3’ü indirmek isteyen kullanıcıların, cihazlarında en az 62 GB boş alan bulundurması gerektiği açıklandı. Oyunun yaklaşık 31 GB boyutunda olduğu ancak yükleme sırasında daha fazla alan talep ettiği belirtildi. Ayrıca oyunu başlatmak için internet bağlantısına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Resident Evil 3, App Store üzerinden erişime açıldı.