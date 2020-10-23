PlayStation 5'in Rengini Değiştirebilen Üçüncü Taraf Kasalar

PlateStation isimli bir şirket, yaklaşmakta olan PlayStation 5 için farklı renklere sahip kapaklar üretti. Oyuncular bu sayede, satın aldıkları PlayStation 5'in beyaz renginden kurtulabiliyorlar. Üstelik şirket, bu kapakları oldukça uygun bir fiyata satıyor.

Yaklaşmakta olan PlayStation 5, bugüne kadar en çok da tasarımıyla tartışıldı. Bazı oyunseverler konsolun görünüşüne hayran kalırken bazıları ise hem tasarımı hem de rengi beğenmediklerini söylediler. Sony'nin bundan sonra tasarım değişikliğine gitmesi pek de mümkün değil ancak dileyen tüketiciler için, PlayStation 5'in rengini değiştirebilecekleri kapaklar üretildi.

PlateStation isimli bir şirket, krizi fırsata çevirmeyi başardı. PlayStation 5'in en dış kaplamasını üretmeyi başaran şirket, bu sayede PlayStation 5'in farklı renklere sahip olmasını sağladı. Üretilen üçüncü taraf kapaklarda ise kromatik gümüş, kiraz kırmızısı, siyah, orman kamuflajı ya da mavi gibi renk seçenekleri bulunuyor. Bu sayede oyuncular, PlayStation 5'lerini kendilerine en uygun renkte kullanabilecekler.

Üçüncü taraf kapaklar işte böyle görünüyor

Sony, kısa bir süre önce bir video paylaşarak, PlayStation 5'in içinin nasıl açılacağını ve konsolun iç donanımında neler olduğunu göstermişti. Eğer o videoyu izlediyseniz, konsolun yan kasalarının çıkarılmasının hayli kolay olduğunu görmüşsünüzdür. İşte PlateStation tarafından üretilen üçüncü taraf kasaları sahip olduktan sonra, basit bir şekilde PlayStation 5'inizin rengini değiştirebilirsiniz. Üstelik bu kasalar, oldukça uygun bir fiyatla satın alınabiliyor.

PlateStation tarafından yapılan açıklamalara göre PlayStation 5 için üretilen farklı renkli kasalar, sadece 40 dolar (yaklaşık 320 TL + vergiler) karşılığında satın alınabiliyor. Üstelik şirket, renkleri beğenmeyen tüketiciler için de 10 gün koşulsuz şartsız iade imkanı sunuyor. Ancak her şeye rağmen kasaların üçüncü taraf olduğu için uyumsuz olabileceklerini unutmamak gerekiyor.