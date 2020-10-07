Sony, PlayStation 5'i Parçalarına Ayırdı (Video)

PlayStation 5'in şık kapağının altında nasıl bir donanımın saklı olduğunu göstermek isteyen Sony, Playstation 5'in parçalarına ayrıldığı bir video paylaşdı.

Oyun dünyası, yeni nesil konsol savaşlarının başlaması için PlayStation 5 ve Xbox Series X’in piyasaya sürülmesini bekliyor. PS5’in tanıtımı konusunda Microsoft’a kıyasla sessiz kalan Sony, son yayınladığı videoda ise PS5 ile ilgili heyecanı bir miktarda olsa artırabilir.

Bizzat PlayStation’ın resmi YouTube kanalında paylaşılan videoda bir Sony çalışanı, PlayStation 5’i parçalarına ayırıyor. Videoda PS5’i ilk defa 360 derece görmekle kalmıyoruz, aynı zamanda oyun dünyasının önümüzdeki 5-6 yıl referans donanım olarak kabul edeceği ürünlerden birinin tüm parçalarını tek tek görme fırsatı da yakalıyoruz.

PlayStation 5 için çalışmalar, 2015 yılında başlamış

PlayStation Blog’da paylaşılan bir yazıyla desteklenen video, yalnızca PlayStation 5’in ‘içini’ göstermekle kalmıyor, aynı zaman Sony’nin PlayStation 5 ile ilgili çalışmalarına dair bazı detaylar da paylaşıyor. Buna göre Sony, PlayStation 5 için beyin fırtınası yapmaya 2015 yılında başladı ve konsol, aslında 5 yıllık bir mühendislik çalışmasının ürünü.

Geçtiğimiz hafta Japon yayıncılar, PS5’i test etme imkanı yakalamışlardı ve yayıncıların aktardığı kadarıyla PS5’in son derece sessiz çalıştığını biliyoruz. Sony, PS5’i sessiz hale getirmeden önce soğutma kapasitesini artırmaya odaklandıklarını ifade ederken, soğutma sistemini geliştirdikten sonra cihazın sessiz çalışabilmesi için bir denge bulduklarını ifade ediyor.

PlayStation 5'in parçalarına ayrıldığı video