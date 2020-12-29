PlayStation 5'in İlk 4 Haftada Ne Kadar Sattığı Açığa Çıktı

DigiTimes tarafından hazırlanan bir rapora göre PlayStation 5, ilk dört haftasında 3,4 milyon adet sattı. Açıklamayı yapan sektör kaynakları, bu miktarın PlayStation tarihinin en iyisi olduğunu söylerken 2021 yılındaki satış miktarının 18 milyona ulaşabileceğini ifade ediyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından piyasaya sürülen PlayStation 5, bir aydan biraz daha uzun bir süredir hayatımızın içinde. Henüz pek çok oyuncu bu konsola erişme imkanı yakalayamamış olsa da gelen istatistikler, PlayStation 5'in ilk dört haftasında muhteşem satış rakamlarına ulaştığını gözler önüne seriyor. Hatta az sonra paylaşacağımız satış miktarının, PlayStation tarihinin en hızlı yükselişi olduğu ifade ediliyor.

Asya'nın en büyük teknoloji gazetelerinden bir tanesi olan DigiTimes, sektör kaynaklarından edindiği bilgilerle bir rapor oluşturdu. Oluşturulan bu rapora göre PlayStation 5, piyasaya sürülmesinin ilk dört haftasında, 3,4 milyon adet sevkle rekor kırdı. Yani Sony, ilk bir aylık süreçte 3,4 milyon adet PlayStation 5 satmış oldu. Üstelik kaynaklara göre Sony, 2021 yılında daha da etkileyici seviyede satış rakamlarına ulaşacak.

2021 yılı için beklenti: 16,8 milyon ila 18 milyon aralığı

Sektör kaynaklarının ifadelerine göre Sony, 2021 yılında 16,8 milyon ila 18 milyon aralığında konsol satacak. Ancak bu nokta da Sony için çalışan alt şirketlere büyük iş düşüyor. Pandemi nedeniyle yaşanabilecek olan olası sorunlar, Sony'nin 2021 yılı planlarını doğrudan alt üst edebilir. Böyle bir şeyin gerçek olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

DigiTimes'ın raporuna göre Sony, PlayStation 5 önceliğini Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına verdi. Ancak bu durumun sonsuza dek böyle sürmeyeceğini söyleyen kaynaklar, 2021 yılında Asya ülkelerinde de stok sorunu yaşanmayacağını söylüyor. Ancak bu durum, konsolun Asya'ya çok az miktarda sunulduğu anlamına geliyor. Famitsu isimli video oyun dergisinin istatistiklerine göre Japonya'da yaşayan 242 bin oyunsever, çoktan bir PlayStation 5 sahibi olmuş durumda.