Mevcut Tasarımı Unutturacak PlayStation 5 Konsept Tasarımı

2020 yılının sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation 5'in neye benzeyeceğine dair konsept tasarımlara bir yenisi daha eklendi. Bugün Twitter üzerinden paylaşılan konsept tasarım, sadeliği ve şıklığıyla büyük beğeni kazandı.

Bu sene çıkması beklenen iki oyun konsolundan biri olan PS5 hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialar, gerçek olsun ya da olmasın senelerdir yeni bir konsol bekleyen PlayStation hayranlarını sabırsızlandırıyor. Özellikle son zamanlarda konsol hakkında elde edilen bazı resmi bilgiler, konsolun özellikleri ve neye benzeyeceği üzerine fikirler elde etmemizi sağlıyor.

Oyuncuların bekleyişlerini çekilmez hâle getiren bir faktör de bazen bu bilgilerden faydalanılarak hazırlanan konsept tasarımlar. Bu tasarımlar, konsept tasarımcılar tarafından çıkması beklenen ürünün hayali tasvirini gösteriyor ve bizlere PS5’in neye benzeyeceğine dair fikirler verirken bekleyişi daha heyecanlı kılıyor.

En yeni PS5 konsept tasarımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü:

Bu tasarımlardan bir tanesi var ki sadeliği ve zarifliğiyle diğerlerinden biraz daha öne çıkıyor. Bugün 'xTHAFINESTx' adlı Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan PS5 konsept tasarımı, daha önce yayınlanan ilginç tasarımlardan sonra şıklığıyla dikkat çekti. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle görülen PS5 konsept tasarımının görüntülerinin Twitter’da paylaşan kişiye ait olup olmadığı bilinmiyor.

Daha önceki tasarımlara göre en sadesi bu tasarım oldu:

Daha önce birçok konsept tasarımcı tarafından onlarca konsept tasarım ortaya kondu. Tasarımlardan bazıları haberin konusu olan tasarıma benzer bir şekilde sade bir görünüme sahipken bazılarıysa fazla uçuktu. Bazı konsept tasarımlarda gördüğümüz dev kasaların ya da üzerinde monitör bağlantısı gerektirmeyen ekranlı ince konsolların asıl çıkacak PS5’le uzaktan yakından alakası olduğunu düşünmüyoruz ancak görüntüler ne kadar gerçeğe uzak olsa da bunları incelemenin zevkli olduğu kesin.