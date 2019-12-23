PlayStation 5 Oyun Kolunun Konsept Tasarım Videosu

Yollarını dört gözle beklediğimiz Sony PlayStation 5 ile ilgili söylentilere bir yenisi daha eklendi. Bugün ortaya çıkan yeni bir konsept video, yeni nesil oyun konsolunda göreceğimiz Dualshock 5’in tasarımına dair bizlere önemli ipuçları veriyor.

Japon devi Sony’nin 2020’nin sonbahar aylarında lanse edeceği PlayStation 5, gündemdeki sıcaklığını koruyor. Yeni nesil oyun konsoluna ilişkin ayrıntılar ve söylentiler, her geçen gün farklı bir boyuta evriliyor.

Bildiğiniz üzere PS5 ile birlikte yeni oyun kontrolcüsü olarak Dualshock 5’i göreceğiz; ancak bu cihazın ne tasarımı ne de özellikleri açıklanmış değil. Sadece selefine göre çok daha gelişmiş bir geri bildirim sağlayacağını biliyoruz.

PS5'te göreceğimiz Dualshock 5, selefine çok benzeyebilir:

LetsGoDigital’in grafik tasarımcısı Giuseppe Spinelli, PS5 kontrolörünün geçtiğimiz kasım ayında ortaya çıkan patent dosyalarından esinlenerek, Dualshock 5 için yeni bir konsept tasarım videosu hazırladı. Spinelli'nin tasarımı, büyük ölçüde Dualshock 4’ü takip ediyor. Selefine göre daha kalın görünen PS5 kontrolörü, oyuncuların yıllardır aşina olduğu bir düzende geliyor.

PS5 konsolunun tasarımı, kontrolörün tasarımına göre çok daha radikal bir çizgiye sahip olabilir. Bugüne kadarki söylentiler ve render görüntüleri, PlayStation 5’in kare formda olacağına ve üzerinde üçgenimsi bir girinti ile geleceğine işaret ediyordu.

PlayStation 5'in aşağıdaki gibi bir tasarıma sahip olacağı tahmin ediliyor:

Elbette hem PS5’in kendisi hem de kontrolörü hakkında ortaya atılan iddiaların neredeyse hiçbiri doğrulanmadı. Dolayısıyla ne tasarım ne de özellikler hakkında resmi bilgilere sahip değiliz; ancak önümüzdeki aylarda PlayStation 5’e dair daha fazla detaya sahip olacağımızı tahmin ediyoruz. Sony’nin yeni nesil oyun konsolu hakkında şu ana kadar bilinen her şeyi öğrenmek için buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Dualshock 5 konsept tasarım videosu: