PlayStation 5 Oyun Kolunun Konsept Tasarımı (Video)

Sony, PlayStation 5 konsolu hakkında hala ağzını sıkı tutuyor. Yeni nesil konsolun tasarımına dair detayları merakla beklerken, ortaya çıkan yeni bir fragman, PS5'in kontrol cihazının tasarımını ortaya koyuyor.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, bu yılın en çok beklenen cihazlarından biri. PS5'in tasarımına dair detaylar henüz resmi olarak sunulmasa da, Dualshock 5 için hazırlanan yeni bir konsept videoda oyun kolunun beklenen tasarımı ortaya çıkarılıyor. İnternette Snoreyn adıyla da bilinen 3D tasarımcı Giuseppe Spinelli, PS5'in oyun kolu için bir video paylaştı.

LetsGoDigital'de tasarımcı olan Giuseppe Spinelli, PS5'in oyun koluna ön bakış sunması için etkileyici bir animasyon yaptı. Görüntüler, konsolun geliştirici kiti ve Dualshock 5 patentlerine dayanmıyor ancak yeni nesil oyun kolunun nasıl görüneceğine dair ipuçları sunuyor. Tasarıma bakılırsa oyun kolu, büyük ölçüde Dualshock 4 ile aynı görünecek ancak oyunculara özel ek özellikler sunacak.

Görüntüler, oyun kolunun arka kısmında oyun deneyimini güçlendirecek tetik düğmeleri olabileceğini gösteriyor. LetsGoDigital'e göre ekstra tetik düğmeleri Gran Turismo gibi yarış oyunlarında vitesi kolayca değiştirmeyi sağlayacak ve L2-R2 tetiklerine farklı işlevler eklemeye izin verecek. Ayrıca nişancı oyunlarında silah değiştirmeyi veya hedefleri vurmayı kolaylaştıracak.

Hazırlanan videoda yeni nesil oyun kolunun Dualshock 4'te olmayan basınca duyarlı düğmelerle gelebileceği de görülüyor. LetsGoDigital ayrıca, konsola daha fazla DualShock oyun kolu bağlamanın mümkün olabileceğini belirtiyor.

Sony'nin 29 Şubat'ta gerçekleştireceği bir etkinlikte konsolu tanıtabileceği konuşuluyor. Reddit kullanıcısı PennyOhms, Sony Hall'un o akşam özel bir etkinlik için rezerve edildiğini fark etti.

Önceki söylentiler, konsol üreticisinin 5 Şubat'ta 'Destination PlayStation' etkinliği düzenleyeceğini öne sürüyordu. Ancak Sony'nin o gece Sony Hall'da herhangi bir etkinliği olmadığı fark edildi. Sony, önümüzdeki ay PlayStation 5'e özel bir etkinlikle karşımıza çıkabilir ve yakında yeni nesil konsol hakkında daha fazlasını öğrenebiliriz.

Dualshock 5 konsept tanıtım videosu: