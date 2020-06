PlayStation 5’in PlayStation 4’ten Ne Farkı Var?

Yeni neslin en güçlü konsol adayı olarak görülen PlayStation 5 gümbür gümbür geliyor. Sony, PlayStation 4 ile oyun dünyasında hepten sağlamlaştırdığı yerini, PlayStation 5 ile de korumaya devam etmek isteyecek. Peki PlayStation 5, PlayStation 4’ten farklı olarak neler sunacak? PlayStation 5 ve PlayStation 4 farkları neler? Gelin birlikte bakalım.

PlayStation 5 ve Xbox Series X ile başlayacak olan yeni nesil, mevcut neslin en çok satan konsolu PlayStation 4’ün üzerine neler koyacak merakla bekliyoruz. Sony her ne kadar bu aşamada PlayStation 5’in fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi vermiyor olsa da bildiğimiz detayları baz alarak bir karşılaştırma yapmak mümkün.

Tabii PlayStation 5 ile PlayStation 4 arasında bir karşılaştırma yapacaksak PlayStation 4 modellerinin en güçlüsü olan PS4 Pro’yu da bu karşılaştırmaya eklemek gerek. Özellikle PlayStation 5 çıktığı zaman PS4 Pro ve PS5 arasında bir seçim yapma zamanı gelecek. Gelin PlayStation 5 çıktığı zaman almaya değer mi sorusuna hep birlikte cevap arayalım.

PlayStation 5 ve PlayStation 4’ün farkları:

Tasarım

Fiyat

Teknik özellik

Oyunlar

Kontrolcüler

Tasarımlarla başlayalım: Hangi konsol daha iyi görünüyor?

Bir oyun konsolunu değerlendirirken görünüşü belki de en son bakılması gereken unsurlardan biri olabilir. Nihayetinde bir oyun konsolundan en büyük beklentimiz hızlı olması, akıcı bir oyun deneyimi sunması ve işlevselliğe odaklanan birçok farklı özellik sunuyor olması. Ancak yine de sürekli olarak gözümüzün önünde duracak bir konsolun güzel görünmesini istemek de yanlış değil.

PlayStation 4 ailesinde oldukça şık tasarımlar görmüştük. Önceki PlayStation modellerinde de tek renk kullanmanın sadeliğinden faydalanan Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro’da da bu geleneği sürdürmüştü. Bu sebeple PlayStation 4 konsollar geniş kitlelerce beğenilen bir tasarıma sahipti.

Gelelim PlayStation 5’in tasarımına. Sony’nin "Future of Gaming" etkinliğinin sonunda gösterdiği PlayStation 5 tasarımı tüketicileri ikiye bölmüş durumda. DualSense’te tercih edilen çift renkli tasarımı çok beğenen bir kitle varken yeni nesil PlayStation’ın görünüşünü hiç sevmeyen ve hatta dalga geçen kişiler de bulunuyor. Tasarım konusu tamamıyla kişiye bağlı olduğu için kararı size bırakıyoruz.

PlayStation 4’ü biliyoruz, PlayStation 5 kaç para olacak?

PlayStation 5 fiyatıyla ilgili bir yorum yapmak için henüz elimizde resmî kaynaklardan edinilmiş bir bilgi olmamasına karşın ortaya atılan birçok iddia, yaşandığı öne sürülen sayısız sızıntı var. Tüm bu söylentileri bir araya toplayacak olursak, PlayStation 5 için ortalama bir fiyat olarak 499 doları belirleyebiliyoruz.

Ülkemizde uygulanan vergiler ve satıcı kârını eklediğimiz zaman, PlayStation 5’in 5.200 TL civarında bir fiyata satışa sunulması muhtemel. PlayStation 4 Pro’yu ise ülkemizde 4.000 TL civarında fiyatlarla satın almak mümkün. Öte yandan PlayStation 4 almak isteyen bir kullanıcının ödemesi gereken miktar 3.000 TL civarında seyrediyor, detayları burada açıklamıştık.

PS5 fiyatları ve PS4 fiyatları arasında uçurum bir fark olmaması hem resmî bir fiyat bilgisine sahip olmamamızdan hem de PlayStation konsollarının yeni modeli çıkana kadar büyük bir değer kaybetmemesinden kaynaklanıyor. Yani PlayStation 5’in çıkışıyla birlikte PlayStation 4 modellerinin fiyatlarında azalmalar görmemiz muhtemel. Lakin yalnızca fiyatlara bakarak konsollar arasında karşılaştırma yapmak yetmez. Fiyatların nasıl özelliklerle desteklendiğine de bakmamız gerek.

Teknik özelliklerde PS5, PS4’e göre tabii ki daha önde ama ne kadar büyük bir fark var?

PS5 teknik özellikleri:

İşlemci: AMD Zen 2 mimarisi üzerinde 8 çekirdekli, 3,5 GHz hızında

Ekran kartı: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz

Ekran kartı mimarisi: AMD'nin özel geliştirdiği RDNA 2

Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit

Dahili depolama: 825 GB SSD

Artırılabilir hafıza: NVMe SSD slotu

Harici depolama: USB HDD desteği (PS4 oyunları için)

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

PS4 teknik özellikleri:

İşlemci: Sekiz çekirdekli x86-64 AMD Jaguar

Ekran kartı: 1,8 TFLOPS, AMD Radeon temelli

Bellek: 8 GB GDDR5

Depolama: 1 TB

PS4 Pro teknik özellikleri:

İşlemci: Sekiz çekirdekli x86-64 AMD Jaguar

Ekran kartı: 4,2 TFLOP, AMD Radeon temelli

Bellek: 8 GB GDDR5

Depolama: 1 TB HDD

Özelliklere şöyle bir bakıldığı zaman göze ilk çarpan şey, Sony tarafından da üzerinde sık sık durulan PS5’te bulunacak olan SSD. Bildiğiniz üzere SSD teknolojisi, HDD teknolojisine toz yutturacak seviyede veri okuma ve yazma hızlarına sahip. Sony, PlayStation 5’te bulunan SSD sayesinde bekleme ekranlarında geçen süreyi milisaniyelere indirmeyi vadediyor.

PS4 Pro çıktığından bu yana çok şey değişti. İşlemci hızları da değişen şeylerden biri. PlayStation 5’te bulunacak olan, AMD tarafından özel olarak PlayStation 5 için geliştirilmiş işlemci, kağıt üzerinde üst düzey oyun bilgisayarlarında bulunan işlemcilere kafa tutabilecek özelliklere sahip. Gerçek performansının nasıl olduğunu da zamanla göreceğiz.

Donanım tarafında PlayStation 5’in PlayStation 4'e karşı sağladığı en büyük üstünlüklerden biriyse tabii ki ışın izleme teknolojisi olacak. Mark Cerny’nin daha önce yaptığı açıklamalar sayesinde biliyoruz ki PlayStation 5, ışın izlemeye uyumlu bir donanımla gelecek. Bu sayede bilgisayar oyunlarına yepyeni bir soluk katan ışın izleme teknolojisi, konsollarda da kendine yer bulmaya başlayacak.

PlayStation 5’in iddialı özelliklerinden bir diğeriyse 8K görüntü desteği sunacak olması ancak bırakın 8K’yı, 4K bile dünya çapında Full HD görüntü teknolojisi kadar yaygınlaşmamışken 8K’ya heyecanlanmak için henüz çok erken. Özellikle PlayStation 5’in 4K üzerinde vadettiği 120 Hz desteği bile şüphe yaratırken 8K görüntü almayı tercih etmek ne kadar doğru olur, burasını size bırakıyoruz.

Teknik özelliklere attığımız bakış sonucunda PlayStation 5’in, hem PlayStation 4’e hem de PlayStation 4 Pro’ya karşı büyük bir donanım üstünlüğü sağladığı su götürmez bir gerçek ancak PS5’in tahmini fiyatıyla PS4 modellerinin fiyatı arasında oluşacak fark, kararı tüketiciye bırakan bir unsur. Tabii verilecek kararı etkileyecek asıl faktörlerden bir diğeri olan oyunları da atlamamak gerek.

PS5, PS4'ün en iyi oyunlarına destek verecek:

Sony’nin 11 Haziran’da internet üzerinden yaptığı Future of Gaming etkinliğiyle birlikte PlayStation 5’e gelecek oyunların bir kısmını görme şansımız oldu. Etkinlikte PlayStation markasının uzun zamandır sevilen serilerinden biri olan Gran Turismo gibi iddialı yapımların yanı sıra hikâye anlatımına odaklanan birçok yeni oyun da tanıtıldı. Yeni neslin öncüsü olacak bu oyunları bir araya topladığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Öte yandan God of War, The Last of Us, Uncharted 4 gibi PlayStation markasının en büyük özel oyunlarını PlayStation 4 Pro alarak da maksimum performansta oynamak mümkün. Tabii iki konsol arasındaki oyun rekabetinde zaman içinde PlayStation 5’in öne çıkması yüksek ihtimal ancak şimdilik Sony’nin en sevilen oyunlarını oynamak için PS4 ya da PS4 Pro almak yeterli.

Burada muhtemel bir yanlış anlaşılmanın önüne geçelim: PlayStation 5, PlayStation 4 oyunlarının büyük bir kısmıyla uyumlu olacak. Çoğu PlayStation 4 oyunu, PlayStation 5 eski konsollarda kullanılan mimarilerle benzer bir yapıda olduğu için desteklenecek. Sony’nin açıklamalarına göre PlayStation 5, PlayStation 4’ün en sevilen oyunlarının birçoğunu çalıştırabilecek. Yani PS5’in, PS4 oyunlarından da güç alarak rekabette öne geçmesi içten bile değil.

Kontrolcüler arasında devasa farklar var:

Sony’nin PlayStation 5 ile birlikte getirdiği en büyük yeniliklerden biri şüphesiz DualSense isimli yeni kontrolcü. Gerek tasarım, gerekse işlevsellik tarafında kilit yenilikler geliyor. Tasarım tarafındaki değişiklikleri görmek için ufak bir bakış atmak bile yeterli çünkü PlayStation markası ilk defa sade hâliyle iki renge sahip bir kontrolcüye kavuşuyor.

İşlevsellik tarafındaysa bahsedilecek çok şey var. İlk olarak L2 ve R2 tetik tuşlarının oyun sırasında yapılan işleme göre farklı dirençler gösterecek olması harika bir detay. DualShock 4’te olmayan bu özellik, oyunlarda sıkça kullanılan silahlara farklı hissiyatlar eklemenin yanı sıra birçok farklı noktada da çeşitlilik kazandıracak.

Aynı zamanda DualSense ile birlikte hayatımıza girecek olan yeni titreşim motoru sayesinde titreşim tarafındaki tek değişken titreşimin şiddeti olmaktan çıkacak. Bunun yerine farklı şekillerde titreşimler gönderilerek bir araba yarışı oynarken farklı zeminlerin farklı şekilde hissettirmesi mümkün olacak.

Sonuç: PlayStation 5 vs PlayStation 4

Genel olarak baktığımız zaman ortaya çıkan sonuç şu: PlayStation 5; PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro’ya göre çok daha güçlü, yeni neslin gereksinimlerini kolaylıkla yerine getirebilecek bir donanıma sahip. Öte yandan PS4 ailesi, günümüz oyunlarında oldukça iyi bir oyun deneyimi vadeden bir seviyede. O yüzden geleceğe yönelik bir ürün almak için PS5, bugünün oyunlarıyla yetinmek istiyorsanız da PS4 veya PS4 Pro’yu tercih etmelisiniz.