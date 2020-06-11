PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Kaç TL Olacak?

Sony’nin yeni oyun konsolu PlayStation 5, bir önceki ana model PS4’ten 7 yıl sonra tanıtılıyor. Ancak aradan geçen zaman diliminde pek çok şey değişti. Peki yurt dışı fiyatı da artık kesinleşmek üzere olan PlayStation 5’in Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Sizin için hesapladık.

Konsol oyuncularının yıllardır beklediği PlayStation 5 bugün tanıtılıyor. Sony’nin oyunculuk tarihini şekillendiren cihazı, ülkemizde daha çok PES ve FIFA serilerinin sayesinde PlayStation kafelerde popüler olsa da bireysel konsol satın alan çok fazla oyuncu da mevcut. 2016’te 1699 TL’den Türkiye piyasasına giriş yapan PlayStation 4, zaman içinde yaşanan kur değişimi ve vergi artışlarıyla bugün 4.800 TL seviyesinde bir etikete sahip.

Durum böyle olunca PlayStation 5 Türkiye fiyatı da büyük merak konusu oldu. Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde konsol cihazlarına getirilen ek gümrük vergisi nedeniyle oyuncular tedirgin. Hatta öyle ki yeni fiyatlar dolayısıyla konsol sevdasından vazgeçecek çok sayıda oyuncu da var. Biz de tüm bunları göz önünde bulundurup mevcut vergiler üzerinden PlayStation 5’in olası Türkiye fiyatını hesapladık.

PlayStation 5 Türkiye fiyatı:

ABD fiyatının 499 dolar olması beklenen PlayStation 5’in Türkiye’ye yaklaşık 449 dolar üzerinden getirilmesini, vergilerin de bu fiyatın güncel kur değeri üzerinden hesaplanmasını bekliyoruz. Eğer PlayStation 5 vergilerin değişeceği 30 Eylül'den önce ülkemizde satılırsa 7500 - 8000 TL seviyesinde, 30 Eylül'den sonra satışa çıkarsa 6500 - 7000 TL seviyesinde bir fiyata sahip olmasını bekliyoruz.

PlayStation Türkiye fiyatını etkileyecek vergiler:

%50 Gümrük (30 Eylül 2020’den sonra %20 olacak),

%20 ÖTV,

%18 KDV,

%1 Kültür Bakanlığı payı,

%8 TRT payı.

Ülkemizdeki resmi PlayStation 5 fiyatına etki edecek bu vergilerin direkt ham fiyat üzerinden değil, sırasıyla uygulanacağını belirtelim. 449 dolarlık fiyat beklentimiz üzerinden kur dönüşümü ve sırasıyla vergi hesabı yaptığımızda beklenen fiyata ulaşmamız mümkün oluyor.

1. Adım: 449 ABD doları: 3062 TL (Geliş fiyatı)

449 ABD doları: 3062 TL (Geliş fiyatı) 2. Adım: +%50 Gümrük Vergisi: 4593 TL

+%50 Gümrük Vergisi: 4593 TL 3. Adım: +18 KDV: 5419 TL

+18 KDV: 5419 TL 4. Adım: +%20 ÖTV: 6502 TL

+%20 ÖTV: 6502 TL 5. Adım: +%1 Kültür Bakanlığı payı: 6567 TL

+%1 Kültür Bakanlığı payı: 6567 TL 6. Adım: +%10 TRT payı: 7223 TL

Eğer PlayStation 5, Gümrük Vergisi’nin %50’den %20’ye düşüreceği 30 Eylül tarihinden önce ülkemizde satışa çıkarsa vergiler dahil taban fiyatı 7223 TL seviyesinde olabilir. 30 Eylül’den sonra geçerli olacak %20’lik Gümrük Vergisi ile hesaplama yaptığımızda tablo şu şekilde oluyor:

1. Adım: 449 ABD doları: 3062 TL (Geliş fiyatı)

2. Adım: +%20 Gümrük Vergisi: 3674 TL

3. Adım: +%18 KDV: 4335 TL

4. Adım: +%20 ÖTV: 5202 TL

5. Adım: +%1 Kültür Bakanlığı payı: 5254 TL

6. Adım: +%10 TRT payı: 5779 TL

Bu hesaplama ile elimizde 7200 TL ve 5800 TL seviyelerinde iki farklı fiyat bulunuyor. Elbette bu fiyatların üzerine satıcıların uygulayacakları kârlar da eklenecek. Bir başka deyişle bu fiyatlar, mağazaların satış politikaları haricinde ortaya çıkan taban fiyatlarından ibaret. Kâr oranları net şekilde bilinmediği için PlayStation 5’in Türkiye’deki olası maksimum fiyatının 30 Eylül öncesinde maksimum 7500 - 8000 TL, 30 Eylül tarihinden sonra da 6500 - 7000 TL arasında olmasını bekleyebiliriz.