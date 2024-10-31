PlayStation 5 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ortaya Çıktı: ABD'den 2 Kat Pahalı Olacak!

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Vatan Bilgisayar, PlayStation 5 Pro'yu yanlışlıkla listelemiş gibi görünüyor. Hâl böyle olunca konsolun Türkiye fiyatı da gün yüzüne çıkmış durumda.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin birkaç ay önce duyurduğu PlayStation 5 Pro isimli konsol, henüz Türkiye'ye giriş yapmadı. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Zira yapılan açıklamalara göre konsol, 7 Kasım'da küresel pazarlara ulaşacak.

Geçtiğimiz saatlerde çeşitli internet sitelerinde paylaşılan bir görüntü, Vatan Bilgisayar'ın PlayStation 5 Pro'yu yanlışlıkla listelemiş olabileceğini gözler önüne seriyor. Hâl böyle olunca yeni konsolun Türkiye fiyatı da gün yüzüne çıkmış durumda.

PlayStation 5 Pro, Türkiye'de 50 bin TL'ye satılabilir!

PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı

Sony, PlayStation için ABD'de 699 dolar, Avrupa bölgesinde 799 euro fiyat belirlemişti. Yukarıdaki ekran görüntüsü gerçeği yansıtıyor ise PlayStation 5 Pro, ülkemizde 1.458 dolara mâl olacak. Ne yazık ki...

Bu arada; bu rakamın bizleri şaşırtmadığını söyleyelim. Çünkü PlayStation 5 Pro lansmanından sonra tahminî fiyat hesaplaması yapmış, konsolun Türkiye fiyatının 49.499 TL olabileceğini aktarmıştık. Webtekno olarak yapmış olduğumuz hesap bir kez daha doğru çıkmış gibi görünüyor.

PlayStation 5 Pro'nun özellikleriyle ilgili detaylı bilgi için:
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Kaynak : https://www.log.com.tr/playstation-5-pro-turkiyede-50-bin-tlye-satilabilir/
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