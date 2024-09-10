PlayStation 5 Pro, ülkemizde piyasaya biraz el yakan bir fiyattan giriş yapabilir.

Sony'nin lider oyun konsolu PlayStation 5 çıkalı altı yıl oldu, hâliyle konsol da eskimeye başlamıştı. Bugün gerçekleştirilen etkinlikle birlikte teknoloji devi, PlayStation 5 Pro konsolunu tanıttı. Konsolun ABD, Japonya, Avrupa gibi bölgelerdeki fiyatları da açıklanırken, çıkış tarihinin de 7 Kasım olduğu duyuruldu.

Öte yandan bu açıklamalarda Türkiye fiyatının ne kadar olacağına dair bir bilgi yer almıyordu. Ülkemizde de hem döviz kuru hem de vergiler nedeniyle fiyatlar yıl içerisinde bile sıkça değişiklik gösterebiliyor. Peki açıklanan fiyatlar ve PS5 konsollarının ülkelere göre fiyatı, bize PS5 PRO'nun Türkiye fiyatını verebilir mi?

PlayStation 5 Pro'nun muhtemel Türkiye fiyatı

Model Avrupa Fiyatı Türkiye Fiyatı (Muhtemel) PlayStation 5 Pro 799,99 Euro 49.499 TL

Peki PlayStation 5 Pro'nun muhtemel Türkiye fiyatını nasıl bulduk?

Bazı internet siteleri, dolar ya da euro olarak fiyatını yazdığınız ürünlerin fiyatını Türk lirasına çevirip üstüne vergileri de ekleyerek muhtemel Türkiye fiyatını hesaplayan çeşitli araçlar sunuyor. Ancak firmalar, ürünlerini Türkiye'ye doğrudan yurt dışı satış fiyatı üzerinden getirmediğinden bu araçları kullanarak bulduğunuz fiyatlar çoğunlukla gerçek fiyatlardan kopuk oluyor.

Örneğin bu araçlardan birine göre 799 dolar fiyat etiketi bulunan iPhone 16'nın Türkiye fiyatının 55.452 TL olması gerekiyor. Ancak Apple, 64.999 TL'lik bir fiyat açıklamış durumda. Biz Apple, fiyatları resmi olarak açıklamadan hemen önce 63.999 TL'lik bir fiyat beklediğimizi bir hafta önden açıklamıştık. Fiyatları Apple Türkiye'den sızdırmadığımızı düşünürsek bu küçük hata payını görmezden geleceğinizi düşünüyoruz ve aynı hesaplama metodunu bu kez PlayStation 5 Pro'nun muhtemel Türkiye fiyatını hesaplamak için kullanıyoruz.

PlayStation 5 Slim (digital edition), Avrupa'da yaklaşık 449 euro fiyat etiketine sahip.Vergi hesaplama sitelerine göre Türkiye fiyatının ₺29.199,90 TL olması gerekiyor. Ancak Türkiye'de resmi distribütörü olan Bilkom garantili PlayStation 5 Slim (digital edition)'ın 28 bin TL civarında satıldığını görüyoruz. Bu, PlayStation 5 Slim (digital edition) Türkiye fiyatı 745 euro demek. Yani Avrupa fiyatı ile arada 1,65 kat fark bulunuyor.

Şimdi alalım bu fiyat farkını PlayStation 5 Pro'nun Avrupa fiyatına uygulayalım. 799 euro fiyat etiketini 1,65 ile çarptığımızda 1320 euro sonucuna ulaşıyoruz ki bu, PlayStation 5 Pro'nun 49,499 TL civarında bir fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor. Tabii bu, içeriği yazdığımız 10 Eylül 2024 tarihindeki euro kuruna göre muhtemel fiyat. Bilkom'un fiyatı belirlerken yıl sonu euro kuru tahminlerini göz önünde bulundurması halinde daha da yüksek fiyat etiketleriyle karşılaşabiliriz.