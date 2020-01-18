PS5 ‘Remastering Engine’ Özelliği Nedir?

PlayStation 5'te yer alacağı söylenen Remastering Engine özelliği, eski konsollara ait oyunların yeni konsolda çalıştırılmasını sağlayabilir. Teoride bu şekilde görünen özelliğin detayları nedir gelin hep birlikte bakalım.

Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz günlerde Sony’nin yeni konsolu PlayStation 5 hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre yeni konsol, geriye dönük oyunlara uyumlu olabilecek ve eski nesil konsol oyunlarını çalıştırabilecek olan "Remastering Engine" özelliğiyle birlikte gelecekti. İlk etapta inanılması güç olan bu özellik hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Oyunlarla ilgili bir kişilik olan HipHopGamer, bir kaynaktan aldığı bilgiler neticesinde Remastering Engine'in varlığına ve yeteneklerine dair açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre özellik, PlayStation 1 döneminden başlamak üzere PlayStation 4’e kadar çıkmış olan oyunları destekleyecek ve kullanıcıların eski oyun disklerini takmasına izin vererek oyunların güncellenmiş bir versiyonunu oynatabilecek.

PlayStation 5, eski oyunları yeni teknolojiyle harmanlayabilir:

Şu anda Sony cephesinin mevcut en güncel konsolu olan PlayStation 4, donanımından kaynaklı olarak eski nesil oyunları oynatmaya izin vermiyor. Bunun yerine Sony, uyumluluk sorununu atlatmak için bu tür oyunları aylık abonelik sistemine dayanan oyun akış hizmeti PlayStation Now üzerinden sunuyor. Bu sistemde gerekli işlem gören oyunlar platformlar arası oynanabilirken eski disklerse desteklenmiyor.

PS1 ve PS2 oyun disklerinin PS4’te neden oynanamaz olduğu net olarak bilinmese de PS3 uyumluluk eksikliğine dair birkaç açıklama bulunuyor. Konsol için oyun üreten sayısız geliştiriciye göre PS3, bir oyun geliştirmek için en zorlu makinelerden biriydi. Eğer söylentiler doğruysa bu, PS3 oyunlarının sevenleri için büyük bir haber olabilir zira yeni özellik, PS3 oyunlarını modern çağa uyarlama yükünü hafifletebilir.

Söylendiği kadarıyla PS1, PS2, PS3 ve PS4 oyunlarını PS5'te çalıştırmanın yanı sıra daha kaliteli bir görüntü sunmayı vadeden Remastering Engine, tabii ki eski oyunların dokusunu geliştirme noktasında çok da bir şey yapamaz. Bu noktada muhtemelen Sony, 4K'ya yükseltme veya eski oyunları daha yüksek çözünürlükte sunma gibi bir yol izleyebilir. Bununla birlikte eski konsol oyunlarının Remastering Engine ile ne kadar iyi hâle geleceği de büyük merak konusu.

Bununla birlikte Sony departmanları gibi bazı geliştiriciler, PS3 üzerinde çalışarak oyunların PS5 için ölçeklendirilebilir ve yeniden düzenlenebilir bir hâle getirebilir. Bu noktada Remastering Engine özelliği, Sony’nin ilk geriye dönük uyumluluğa sahip konsolu olan PS3’tekine benzer şekilde işleyebilir. Sony’nin PS3’ünde oynatılabilen PS1 ve PS2 oyunlarında kare atlama gibi bazı sorunlar bulunuyordu ancak Remastering Engine ile desteklenen PS5’te çok daha iyi sonuçlarla karşılaşabiliriz.