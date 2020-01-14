Sony, PlayStation'ın E3 2020'ye Katılmayacağını Açıkladı

Geçtiğimiz yıl E3'ü yenilikçi bir yaklaşımdan uzak bularak katılmayan Sony, PlayStation'ın E3 2020'de de olmayacağını açıkladı. Şirket, yeni konsolu PlayStation 5'e karşı duyulan ilgiye rağmen etkinliğe katılmama konusundaki tavrını koruyor.

Yeni nesil konsollar adım adım yaklaşırken Sony, yine şaşırtıcı bir kararla karşımıza çıktı. Konsol üreticisi, bir kez daha yılın en büyük oyun fuarlarından biri olan E3'e katılmayacağını duyurdu. PlayStation 5'in bu yıl piyasaya süreceği göz önüne alındığında, şirketin bu kararı kafaları karıştırdı.

Sony, 2019'da ilk kez E3'ü atladı ve o zamanlar şirket, sektör geliştikçe toplulukla etkileşim kurabilmek için yaratıcı fırsatlar aramaya devam edeceğini açıklamıştı. Ardından State of Play gibi canlı yayınlarla hayranlarla etkileşime geçerek daha doğrudan bir yaklaşım seçti. State of Play, Nintendo Direct'e benzer şekilde PlayStation oyunları için haberler ve duyurularla yıl boyunca yayınlandı.

Sony, E3'ün PlayStation'un vizyonuna uymadığını düşünüyor

E3 2020, 9-11 Haziran tarihleri arasında Los Angeles Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ancak Sony üst üste ikinci yıl gösteride yer almayacak. Şirket son yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"SIE, kapsamlı bir değerlendirme sonrasında E3 2020'ye katılmamaya karar verdi. Bir kuruluş olarak ESA'ya büyük saygı duyuyoruz, ancak E3 2020'nin vizyonunun bu sene odaklandığımız konular için doğru yer olduğunu düşünmüyoruz. Dünya çapında yüzlerce tüketici etkinliğine katılarak, 2020 yılında global etkinlik stratejimizi sürdüreceğiz. Odak noktamız, hayranlara PlayStation ailesinin bir parçası olduklarını hissettirmek ve en sevdikleri içeriklere erişmelerini sağlamak. PlayStation 4'e gelen harika oyunlarımız var ve nihayetinde PlayStation 5'in piyasaya sürülmesiyle, hayranlarımızla yıl boyunca kutlama yapmayı dört gözle bekliyoruz."

Sony, E3'e katılmama kararında yalnız değil

Sony, bu yıl PlayStation hayranlarına hedeflediği deneyimi yaşatmak için Taipei Game Show da dahil olmak üzere diğer oyun fuarlarına katılacak. Sony, daha önce PlayStation Experience adlı özel bir etkinlik düzenliyordu, ancak 2017 yılından beri Kuzey Amerika'da gerçekleştirilen bu etkinliği de es geçiyor.

E3 fuarı, Entertainment Software Association (ESA) tarafından düzenlenen, yılın en büyük video oyunu fuarlarından biri. Organizasyon, son yıllarda E3'ü sadece basına yönelik bir etkinlik olmaktan çıkararak, halkın katılımına açmıştı. Ancak Sony'nin yanı sıra Activision, EA ve Microsoft gibi önemli şirketler de E3'ü yenilikçi bir yaklaşımdan uzak bularak kendi etkinliklerini düzenliyorlar.