Forza Horizon 5'e İşaret Dili Özelliği Geldi [Video]

Playground Games, Forza Horizon 5 için geniş kapsamlı bir içerik güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, Forza Horizon 5'e işaret dili özelliği getirdi. Ancak bu özellik, şu an için yalnızca İngiliz ve Amerikan işaret dillerinde kullanılabiliyor.

Xbox Game Studios, geçtiğimiz yılın sonunda dünyanın en iyi yarış oyunlarından bir tanesi olarak lanse edilen Forza Horizon serisinin en yeni üyesi Forza Horizon 5'i piyasaya sürdü. Oyuncular, Kasım 2021'den beri Meksika'da geçen bu yarış oyununu deneyimleyebiliyorlar. Oyunun geliştiricisi olan Playground Games, şimdi çok önemli bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan bu güncelleme, oyunu çok daha özel bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor.

Forza Horizon 5 için yayınlanan yeni içerik güncellemesi, oyuna 300'den fazla sinematik görüntü ekledi. Ayrıca oyunun içeriği ile ilgili de bazı yenilikler yapıldı. Ancak tüm bunlardan çok daha önemli olan bir yenilik, an itibarıyla Forza Horizon 5'e eklenmiş durumda. Bu özellik, duyma engelli oyun tutkunları için bugüne kadar pek de görülmemiş bir deneyim sunacak.

Forza Horizon 5'e işaret dili özelliği eklendi

Forza Horizon 5'in içerik güncellemesi, oyuna işaret dili özelliği getirdi. Bu özellik, şu an için yalnızca İngiliz ve Amerikan işaret dillerinde destekleniyor. Ancak bu özelliğin kapsamının genişletilmesi bekleniyor. İlerleyen dönemlerde işaret dili, çok daha fazla ülkedeki oyunculara hizmet edecek şekle bürünebilir.

Aslına bakacak olursak Playground Games, Forza Horizon 5'te görme problemi yaşayan oyuncular için bazı özellikler sundu. Bu bağlamda; metnin kolay okunmasını sağlayan yüksek kontrast ve renk körlüğü modu gibi özellikler, Forza Horizon 5'te mevcut olarak sunuluyor. Yeni özellik ile duyma engelliler de Forza Horizon 5'in dünyasında kendilerine daha iyi bir yer bulmuş olacaklar.

Forza Horizon 5'in işaret dili özelliği için hazırlanan video