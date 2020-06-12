PlayStation 5 ve Aksesuarlarının Yayınlanan Tüm Görselleri

Sony, dün Türkiye saatiyle 23:00’teki etkinliğiyle PlayStation 5’i nihayet tanıttı. Gerçekleştirilen etkinlik konsolun kendisinden ziyade oyunlarına odaklandığı için konsolun tasarımını detaylıca inceleme fırsatı bulamadık.

Sony, dün akşam düzenlediği etkinlikte PlayStation 4’ün piyasaya sürülmesinin üzerinden 7 yıl geçtikten sonra PlayStation 5’i tanıttı. Sony, tanıtımı aylardır beklenen konsolun tasarımını gün yüzüne çıkarırken konsol sahiplerine sunulacak bazı oyunlar ve PS5 aksesuarları da gösterildi.

Sony, dün akşamki etkinlikte PS5'e geleceği kesin olan oyunlardan uzun uzun görüntüler sunsa da PS5'in kendi görüntüsünü çok fazla paylaşmadı. Hatta şu an için PS5'in sadece tek bir açıdan görüntüsünü biliyoruz desek yeridir.

PlayStation 5, tasarımıyla Dualsense ile büyük bir uyum sağlıyor

Etkinlikte yapılan açıklamaya göre iki ayrı PlayStation 5 versiyonu bulunacak. PlayStation 5 ismiyle tanıtılan ilk versiyon 4K Blu-ray disk sürücüsüne, USB-A ve USB-C bağlantı noktalarına sahip durumda.

Diğer PlayStation 5 versiyonu olan PlayStation 5 Digital Edition'da ise bir disk girişi bulunmuyor. Bu nedenle PlayStation 5 Digital Edition’a oyunlar PlayStation Network’ü kullanarak internet üzerinden yüklenecek. PlayStation 5’e dair diğer ayrıntıları dün hazırladığımız haberimizden okuyabilirsiniz.

Sony, PlayStation 5'in tasarımında, tıpkı Dualsense oyun kolunda olduğu gibi siyah ve beyaz renklere ağırlık veriyor ve oyun salonlarının fazlasıyla memnun olacağı mavi LED aydınlatma kullanıyor.

PlayStation 5 aksesuarları

Sony’nin PlayStation 5 etkinliğinde PlayStation 5’in iki versiyonunun dışında oyun konsoluyla beraber gelecek aksesuarlar da belli oldu. Etkinlikte DualSense şarj istasyonu, HD kamera, Pulse 3D kablosuz kulaklık ve Media Remote uzaktan kumanda gösterildi.

Sony’nin PlayStation 5 için düzenlediği etkinlikte oyun konsolunun özelliklerinden daha çok PlayStation 5 için yayınlanacak oyunlara odaklandı ve oyunların fragmanları yayınlandı.

PlayStation 5'in yayınlanan resmi tanıtım fragmanı:

PlayStation 5'in ve aksesuarlarının yayınlanan tüm görüntüleri:

PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition yayınlanan görüntüleri:

PlayStation 5 aksesurlarının yayınlanan görüntüleri: