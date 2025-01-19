PlayStation 6'nın çıkış tarihiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre konsol, beklenenden daha erken gelebilir.

PlayStation 5, 2020 yılında piyasaya sürülmüştü. Geçen 5 yılın ardından da oyunseverler, yeni nesil olacak PlayStation 6’nın ne zaman geleceğini merak ediyordu. Birkaç yıl önce Microsoft’un Activision satın alımı sırasındaki davalarda yer verdiği belgelerde, konsolun yeni Xbox’la birlikte 2028’de çıkabileceği bilgilerine yer verilmişti.

Ancak şimdi PS6’nın çıkışıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Kepler L2 isimli donanım sızıntılarıyla tanınan isme göre şirket, beklenenden daha yakın zamanda yeni konsolu tanıtabilir.

2027 sonunda gelebilir

İddiaya göre Sony, PlayStation 6’nın işlemci tasarımını tamamladı ve sistem entegreasyonu öncesi doğrulama aşamasına giriş yaptı. Bu yüzden de şirketin PlayStation 6 için 2028 öncesini hedeflediği belirtildi. Buna göre cihaz, 2027 sonlarında gelebilir. Önceki konsol çıkış tarihlerini göz önünde bulundurursak 2027’nin kasım ayının şu anki tahminler olduğunu düşünebiliriz.

Microsoft’un 2026’da yeni Xbox’ı tanıtacağına dair söylentiler son zamanlarda bayağı artmıştı. Bu da Sony’nin 2028 planından vazgeçip daha erken bir tarihte yeni Xbox’a rakip olmak için PS6’yı çıkarabileceği iddialarını doğruluyor. Tasarımın tamamlanması da bunu destekler nitelikte.

Eğer iddia gerçek çıkarsa PS5 ile PS6 arasında 7 yıl olacak. Bu da şirketin daha önceki nesillerde uyguladığı yöntemle aynı. 2013’te çıkan PS4 ile PS5 arasında da 7 yıllık bir süreç vardı.

Tabii bunların tamamen bir iddia olduğunun tekrar altını çizmek gerekiyor. Sony’den herhangi bir açıklama yok. Yani yalan olma ihtimali de var. Neler olacağını görmek için beklememiz gerekiyor.