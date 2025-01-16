PlayStation'da "Yeni Yıl Fırsatları" indirimleri resmen başladı. 2 hafta civarı sürecek kampanyada 1900'den fazla PS oyunu indirime girdi.

Düzenli olarak indirimlerle karşımıza çıkan PlayStation, şimdi de “Yeni Yıl Fırsatları” ismini verdiği yepyeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında aralarında büyük oyunlar da dahil toplamda 1991 PS oyunu indirime girdi.

Yeni Yıl Fırsatları etkinliği, 30 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada %90’lara varan oranda indirim sunuluyor. PlayStation oyunlarının sürekli zamlandığını ve çok pahalı hâle geldiğini düşündüğümüzde bu tarz fırsatları kaçırmamanızı öneriyoruz. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara göz atabilirsiniz.

PlayStation Yeni Yıl Fırsatları İndirimi'nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm (PS4, PS5) 4.000 TL 1.600 TL (%60) The Crew Motorfest Gold Edition (PS4, PS5) 1.779 TL 889,50 TL (%50) Call of Duty: Modern Warfare 2 (PS4, PS5) 2.519,99 TL 1.259 TL (%50) Call of Duty: Modern Warfare 3 (PS4, PS5) 2.519,99 TL 1.259 TL (%50) Call of Duty: Blac Ops Cold War (PS4, PS5) 2.519,99 TL 881,99 TL (%65) The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, PS5) 254 TL 50,80 TL (%80) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4) 999 TL 399,60 TL (%60) Detroit Become Human (PS4) 749 TL 374,50 TL (%50) A Way Out (PS4) 1.049 TL 209,80 TL (%80) Mortal Kombat 11 Ultimate Sürüm (PS4, PS5) 399 TL 51,87 TL (%87) Gran Turismo 7 25. Yıl Dönümü Dijital Delüks Sürüm (PS4, PS5) 3.499 TL 2.099,40 TL (%40) TEKKEN 7 (PS4) 1.049 TL 209,80 TL (%80) HITMAN World of Assassination (PS4, PS5) 2.499 TL 999,60 TL (%60) Overcooked! 2 (PS4) 879 TL 219,75 TL (%75) Battlefield 4 (PS4) 699 TL 69,90 TL (%90) Little Nightmares Complete Edition (PS4) 1.049 TL 262,75 TL (%75) NFS Heat Deluxe Sürüm (PS4) 3.899 TL 389,90 TL (%90) Crysis Remastered Trilogy (PS4) 1.749 TL 437,25 TL (%75) Dirt 5 (PS4, PS5) 2.499 TL 499,80 TL (%80) Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Sürüm (PS4, PS5) 619 TL 309,50 TL (%50)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.