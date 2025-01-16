Düzenli olarak indirimlerle karşımıza çıkan PlayStation, şimdi de “Yeni Yıl Fırsatları” ismini verdiği yepyeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında aralarında büyük oyunlar da dahil toplamda 1991 PS oyunu indirime girdi.
Yeni Yıl Fırsatları etkinliği, 30 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada %90’lara varan oranda indirim sunuluyor. PlayStation oyunlarının sürekli zamlandığını ve çok pahalı hâle geldiğini düşündüğümüzde bu tarz fırsatları kaçırmamanızı öneriyoruz. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara göz atabilirsiniz.
PlayStation Yeni Yıl Fırsatları İndirimi'nde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm (PS4, PS5)
|4.000 TL
|1.600 TL (%60)
|The Crew Motorfest Gold Edition (PS4, PS5)
|1.779 TL
|889,50 TL (%50)
|Call of Duty: Modern Warfare 2 (PS4, PS5)
|2.519,99 TL
|1.259 TL (%50)
|Call of Duty: Modern Warfare 3 (PS4, PS5)
|2.519,99 TL
|1.259 TL (%50)
|Call of Duty: Blac Ops Cold War (PS4, PS5)
|2.519,99 TL
|881,99 TL (%65)
|The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, PS5)
|254 TL
|50,80 TL (%80)
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4)
|999 TL
|399,60 TL (%60)
|Detroit Become Human (PS4)
|749 TL
|374,50 TL (%50)
|A Way Out (PS4)
|1.049 TL
|209,80 TL (%80)
|Mortal Kombat 11 Ultimate Sürüm (PS4, PS5)
|399 TL
|51,87 TL (%87)
|Gran Turismo 7 25. Yıl Dönümü Dijital Delüks Sürüm (PS4, PS5)
|3.499 TL
|2.099,40 TL (%40)
|TEKKEN 7 (PS4)
|1.049 TL
|209,80 TL (%80)
|HITMAN World of Assassination (PS4, PS5)
|2.499 TL
|999,60 TL (%60)
|Overcooked! 2 (PS4)
|879 TL
|219,75 TL (%75)
|Battlefield 4 (PS4)
|699 TL
|69,90 TL (%90)
|Little Nightmares Complete Edition (PS4)
|1.049 TL
|262,75 TL (%75)
|NFS Heat Deluxe Sürüm (PS4)
|3.899 TL
|389,90 TL (%90)
|Crysis Remastered Trilogy (PS4)
|1.749 TL
|437,25 TL (%75)
|Dirt 5 (PS4, PS5)
|2.499 TL
|499,80 TL (%80)
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Sürüm (PS4, PS5)
|619 TL
|309,50 TL (%50)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.