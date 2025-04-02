PlayStation, düzenli olarak gerçekleştirdiği "oyuncuların seçimi" anketlerinin Mart 2025 versiyonunu yayımladı. Oyuncular, geçen ay piyasaya sürülen en iyi oyunu seçebilecek. Siz de bu ankete katılabilirsiniz.

Her ay olduğu gibi mart da oyunlar için dolu dolu bir ay olarak geride kaldı. Öyle ki geçen ay Split Fiction’dan Assassin’s Creed Shadows’a kadar birçok yeni oyun piyasaya sürüldü. Şimdi ise Sony’den bu konuda bir hamle geldi.

Sony, düzenli olarak PlaySation’da o ayın en iyi oyunlarını seçiyordu. Şubatta, Tomb Raider IV-VI Remastered seçilmişti. Şimdi ise martta çıkan en iyi oyunu bulmak için anket başlatıldı. Oyuncular, geçen ayın en iyi yapımını seçmeye çalışacak.

Siz de katılabilirsiniz

Mart ayının en iyi oyununu seçecek ankete isteyen herkes katılabiliyor. Direkt buradaki bağlantıya tıkladıktan sonra sayfanın alt tarafında karşınıza aday gösterilen oyunlar çıkacak. Aralarından birini seçip siz de dahil olabilirsiniz.

Listedeki oyunların yalnızca geçen ay piyasaya sürülen oyunlardan oluştuğunu eklemeden geçmeyelim. Split Fiction’dan WWE 2K25, AC Shadows'a kadar çok sevilen yapımların çıktığını düşünürsek seçmesi oldukça zor bir liste diyebiliriz.

Martın en iyi oyunu olmak için adaylar