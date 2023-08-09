Twitter'da bir kullanıcı, PlayStation Plus aboneliği uzatma akımında liderliği açık ara kaptı, 27 yıllık abonelik aldı.

Ülkemizde oyun fiyatları dövizin ütopik artışıyla her gün artarken bu artış, aboneliklere de yansımaya başladı. Microsoft’un 30 TL’ye yüzlerce oyuna erişebildiğimiz hizmeti Xbox Game Pass, yakın zamanda zamlandı. PlayStation Plus için de artık zam beklenmeye başlandı.

Hâl böyle olunca birçok kullanıcı, Game Pass zammı öncesinde aboneliklerini aylarca, hatta yıllarca uzatmıştı. PlayStation Plus aboneleri de artık aynı yola başvururken geçtiğimiz gün, bu durumun biraz abartıldığı bir paylaşım yapıldı.

27 yıllık PlayStation Plus aboneliği!

Twitter’da “@kutsaltoprak” adlı bir kullanıcı, 27 yıllık PlayStation Plus aboneliği aldığını paylaştı. PlayStation ekranından paylaşılan görüntüde bir sonraki ödeme tarihi olarak “6 Ağustos 2050” olarak görüntülendi.

Bugünkü fiyatlara göre kullanıcı, 27 yıllık PlayStation Plus aboneliği için tam 12.420 TL ödeme yaptı. Yani oyunlarda 2.000 TL’nin yeni başlangıç fiyatı olmaya başladığı şu günlerde hemen hemen yepyeni 6-7 AAA oyun fiyatına 27 yıllık abonelik aldı.

Elbette 27 yıllık abonelik, oyun ve teknoloji dünyasında önümüzü 2 yıl bile net bir şekilde göremediğimiz şu dönemde paylaşımı gören bazı oyuncular tarafından abartı bulundu.

Kullanıcı, bir sonraki olası zamma göre ne kadar kâr etmiş olacak?

PlayStation Plus’a ne kadar zam geleceği bilinmiyor. Fakat tahminimiz için şimdilik rakip hizmet Game Pass’e gelen %166’lık zammı göz önüne alabiliriz. Bu durumda 460 TL'lik yıllık abonelik, %166 zam ile 1.223 TL oluyor.

1.223 TL'yi 27 ile çarptığımızda ise 33.021 TL'lik bir fiyatla karşılaşıyoruz. Yani PS Plus Deluxe aboneliği, Game Pass ile aynı oranda zamlanırsa bugün 12.420 TL'ye alınabilen 27 yıllık abonelik, 33.021 TL​'ye çıkmış olacak.

Kullanıcı, sadece bu olası zam ile 27 yıllık aboneliğinde yaklaşık 20.500 TL kâr etmiş olacak. İlerleyen yıllarda gelebilecek zamları bu hesaba dahil etmiyoruz bile...

‘Daha normal’ bir kullanıcı olduğumuzu varsayar ve 4 yıllık bir uzatmayı bugün yapmaya kalkarsak, olası zam ve bugün ödeyeceğimiz ücret arasındaki fark ise şu şekilde olacak: